Соглашение Украины с Францией по локомотивам Alstom подтверждает необходимость принятия закона о локализации – нардеп

Достигнутые с французским концерном Alstom договоренности показали необходимость скорейшего принятия во втором чтении законопроекта №3739, который делает локализацию (поставку комплектующих украинского производства) обязательным условием при закупке импортной продукции машиностроения за государственные деньги, заявил заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, выступая на заседании Рады в среду.

При этом он напомнил, что сначала на переговорах об условиях локомотивов Alstom для "Укрзализницы" представители французского концерна предлагали локализацию в 15%, однако потом согласились повысить ее до 35%.

По его словам, достигнутые договоренности с Alstom означают, что украинское государство не просто отдаст деньги за импортные товары, но при этом украинские предприятия будут поставлять 35% запчастей, работ и услуг для этих локомотивов.

"Тысячи украинских рабочих и инженеров получат работу и зарплату. А города и госбюджет получат новые налоговые поступления. И это рабочие места и налоги у нас в Украине, а не за границей. Каких еще сигналов нам, коллеги, не хватает, чтобы, наконец, вынести в зал законопроект о локализации? Убежден, что мы научимся уважать себя как страну, уважать своих производителей, своих инженеров и рабочих, и введем локализацию как постоянно действующее требование при госзакупках", - призвал депутатов Кисилевский.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июля 2020 года приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.