"Метинвест" договорился с Укрэксимбанком о реструктуризации задолженности на 1,5 млрд грн недавно приобретенного Ш/у "Покровское"

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" достигла соглашения с государственным Укрэксимбанком (Киев) о реструктуризации и переводе задолженности компании "Донецксталь" на сумму более 1,5 млрд грн на Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), ранее выступавшее поручителем по обязательствам "Донецкстали".

Согласно пресс-релизу группы, Шахтоуправление "Покровское" входит в состав "Метинвеста" с марта 2021 года и является крупнейшим в Украине производителем высококачественного коксующегося угля, используемого в качестве топлива в металлургическом производстве.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что в группе считают, что реструктуризация задолженности Шахтоуправления "Покровское" перед Укрэксимбанком – знаковое событие, как для банковского рынка Украины, так и для страны в целом.

"Мы достигли с банком соглашения, условия которого позволяют начать обслуживание кредита, полученного в наследство во время недавнего приобретения Шахтоуправления "Покровское". При этом согласованный долгосрочный график погашения задолженности позволит нам эффективно развивать Шахтоуправление "Покровское", - сказал гендиректор, которого цитирует пресс-служба.

При этом член правления Укрэксимбанка, куратор корпоративного бизнеса Александр Игнатенко добавил, что "банк провел реструктуризацию задолженности общим объемом более 1,5 млрд грн, в результате которого полностью восстановлено обслуживание долговых обязательств перед банком на рыночных условиях. В свою очередь это дает инвестору возможность завершить комплексную интеграцию активов с единым производственным циклом", - резюмировал Игнатенко.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.

Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 9,9894% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежали компании Altana Limited и Treimur Investments Limited (обе - Виргинские острова), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%.

Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (246,877 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.