Украина не импортирует газ из России 2000 дней

Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ) уже 2000 дней - с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

Причиной отказа Украины от покупки газа на ее восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене.

При этом, после пересмотра Стокгольмским арбитражем контрактной формулы в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, но российский монополист вернул НАК внесенный авансовый платеж $127,6 млн.

Срок действия контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 31 декабря 2019 года, новый стороны не заключали.

Недавно возглавивший "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что компания изучит юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

Витренко также считает необходимым давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления возможности экспорта независимым российским добытчикам.