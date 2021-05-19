Посол Канады в Украине просит защитить от рейдерской атаки законные права и интересы агрохолдинга Ovostar Union

Посол Канады в Украине Лариса Галадза обратилась в отрытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю, министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко и министру агрополитики и продовольствия Роману Лещенко с просьбой принять все возможные меры в рамках законодательной базы для защиты законных прав и интересов компании Ovostar Union.

Такая просьба к руководству страны содержится в письме, опубликованном в издании Kyiv Post.

Рейдеры обвиняют агрохолдинг "Овостар" в организации банкротства ЗАО "Макарово" (Киевская обл.), написала в письме Галадза, уточнив, что оно обанкротилось в 2013 году, а его долги остались у банка "Надра", который в феврале 2015 года был объявлен Нацбанком Украины неплатежеспособным. Она отметила, что "Овостар" в 2018 году выкупил данный проблемный актив у компании BV Trading, после чего агрохолдинг вынужден в судебном порядке защищаться от явно сфабрикованных обвинений в намеренном банкротстве ЗАО.

Посол добавила, что в обоснованности обвинений в адрес Ovostar Union в организации банкротства "Макарово" заставляет усомниться тот факт, что бывшие владельцы ЗАО "Макарово" предложили Ovostar отказаться от иска в обмен на единоразовую денежную выплату.

"Нас беспокоит то, что Генеральная прокуратура с самого начала разрешила передать эти обвинения в сговоре в суд. Не отвергая явно сфабрикованных обвинений, правительство Украины вынудило Ovostar и его международных инвесторов защищаться от необоснованных обвинений судебной системы, в которой некоторые судьи по-прежнему готовы выносить приговоры на платных основаниях", - заявила Галадза в открытом письме.

Она уточнила, что правительство Украины невольно поддержало попытки рейдеров "украсть" принадлежащий Ovostar Union актив, разрешив рассмотрение данного дела в суде. Галадза отметила, что попытки украсть имущество у его законных владельцев противоречат публично заявленному обязательству правительства Украины защищать права и интересы иностранных инвесторов и подрывают доверие международных инвесторов к судебной системе Украины и к украинским государственным институтам в целом.

Посол сообщила, что надеется на проведение слушания по делу Ovostar Union о защите их законных прав собственности в полном соответствии с принципами беспристрастности, законности и объективности, а судебные органы, которым поручена защита прав иностранных инвесторов в Украине, будут иметь возможность вынести решение без какого-либо необоснованного давления со стороны третьих лиц.

"Быстрое и продолжительное прекращение судебного преследования Ovostar Union окажет прямое и положительное влияние на инвестиционный климат Украины. В этом контексте мы обращаемся к вам с просьбой принять все возможные меры в рамках законодательной базы и вашей компетенции для обеспечения защиты законных прав и интересов Ovostar Union", - подытожила Галадза.

Как сообщалось, ассоциация "Союз птицеводов Украины" в марте 2021 года обвинила ФК "Фингруп Фактор" братьев Василия и Евгения Астионов в попытках заставить акционеров и менеджеров "Овостара" приобрести права требования к ЗАО "Макарово" по кредиту банку "Надра".

Конфликт возник вокруг имущественного комплекса и земельного участка в Макаровском районе Киевской области, которые "Овостар" приобрел в 2018 году, и с привлечением значительных капиталовложений запустил на объекте завод по производству яичных продуктов.

По данным ассоциации, в 2013 году этот актив принадлежал ЗАО "Макарово" и был обременен ипотекой в пользу банка "Надра", которое предоставило этому предприятию кредит. После его неоплаты банк в судебном порядке добился принудительного взыскания долга, и залоговое имущество было реализовано в 2013 году Государственной исполнительной службой на открытых публичных торгах, а впоследствии банк "Надра" инициировал процедуру банкротства "Макарово".

На момент приобретения "Овостаром" актива в 2018 году в реестре прав на недвижимое имущество отсутствовали какие-либо обременения, которые могли бы поставить под сомнение законность перехода права собственности на актив в агрохолдинг "Овостар Юнион".

"Союз птицеводов" уточнил, что ФК "Фингрупп Фактор" в 2020 году приобрела право требования по кредитной задолженности ЧАО "Макарово" с дисконтом 97% и заинтересована в дальнейшей его перепродаже. Ликвидатор "Макарово" с августа прошлого года в суде пытается вытребовать из владения "Овостара" целостный имущественный комплекс на 8,28 тыс. кв. м из 12 зданий и 4,93 га земельного участка: после проигрыша "Макарово" в хозсуде Киевской области дело находится в апелляции.

Ассоциация напомнила, что "Макарово" осуществляло безуспешные попытки вернуть актив в судебном порядке с 2014 по 2018 год.

Группа компаний "Овостар Юнион" - вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.