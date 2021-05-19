Экономика

09:40 19.05.2021

МХП завершил I кв.-2021 с чистой прибылью $1 млн при росте выручки на 1%

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МХП завершил I кв.-2021 с чистой прибылью $1 млн при росте выручки на 1%

Агрохолдинг "МХП", крупнейший производитель курятины в Украине, в январе-марте 2021 года получил $0,87 млн чистой прибыли по сравнению со $174,1 млн чистого убытка в январе-марте 2020 года, говорится в отчете компании на Лондонской фондовой бирже в среду.

"Чистый убыток до курсовых разниц за 1-й квартал 2021 года составил $19 млн по сравнению с прибылью в $8 млн за 1-й квартал 2020 года", – уточняется в документе.

Согласно ему, выручка МХП увеличилась на 1% – до $447,01 млн при сокращении экспортной выручки на 8,4% – до $217 млн (ее доля снизилась с 53% до 49%).

Компания также сообщила, что ее валовая прибыль уменьшилась на 28% – до $66 млн, операционная – почти втрое, до $16 млн, а скорректированная EBITDA – на 34%, до $63 млн.

"После сложного первого квартала, в котором резко возросшие затраты на производство птицы, на которые (как и ожидалось) отрицательно повлияли более высокие цены на зерно и фураж, могли лишь частично компенсироваться повышением цен на птицу, мы ожидаем, что тенденции к заметному улучшению более благоприятно отразятся на нашем бизнес в ближайшие несколько месяцев", – отмечается в отчете.

Теги: #мхп #прибыль
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