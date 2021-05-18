Приоритетом власти в ближайшее время будет работа по противодействию нелегального рынка нефтепродуктов

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что приоритетом власти в ближайшее время будет работа по противодействию нелегального рынка нефтепродуктов, сообщает пресс-служба главы государства.

"Юлия Свириденко отметила, что приоритетом власти в ближайшее время будет работа для борьбы с нелегальным рынком нефтепродуктов, который через бюджет недополучает до 20 млрд грн. Президент и правительство готовы рассмотреть предложения представителей рынка относительно шагов, которые необходимо предпринять, чтобы избавить Украину от нелегальных продавцов нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Также Свириденко обсудила с представителями основных операторов рынка нефтепродуктов Украины, чем обусловлен рост цен на заправках, сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время разговора участники встречи отметили, что рост цен на заправках обусловлено как подорожанием сырья на мировых рынках, так и нелегальным рынком нефтепродуктов внутри страны, а также системным уклонением от уплаты налогов нефтепереработчиками. Это приводит к тому, что компании, которые работают на рынке прозрачно, проигрывают конкуренцию за потребителя менее добродетельным поставщикам топлива", - говорится в сообщении.

В свою очередь, представители операторов отметили, что поддерживают установление честных и прозрачных условий для работы бизнеса.

В пресс-службе напомнили, что 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр). Такой шаг был осуществлен с целью предотвращения необоснованного роста цен на горючее в розничных сетях.