Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

Правительство Украины утвердило Национальный план действий по охране окружающей природной среды до 2025 года с целью, в частности, к 2030 году довести долю ВИЭ до 17% и повысить индекс экологической эффективности на 5 пунктов, соответствующее постановление №443-р от 21 апреля опубликовано на правительственном сайте во вторник.

"Важно, что документ определяет механизмы управления территориями Изумрудной сети Европы на государственном уровне, и предусматривает создание органа власти по вопросам управления отходами", - говорится в комментарии главы Минприроды Романа Абрамовского на сайте министерства.

Нацплан предусматривает разработку стратегии управления ландшафтными пожарами, а также совершенствование системы кадастров природных ресурсов и статистической отчетности по использованию природных ресурсов. В частности, планируется создание экологически и экономически обоснованной системы платежей за их использование. Кроме того, намечено расширение территорий природно-заповедного фонда: включение сети пещер гипсового карста западной Украины в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО и подготовка новых предложений Изумрудной сети Европы.

Согласно документу, планируется создание баз данных НДТ (наилучших доступных технологий) промышленного и сельскохозяйственного производства, направленных на минимизацию загрязнения окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения. Другими экологическими инициативами Плана являются введение системы зеленых закупок, развитие инфраструктуры управления отходами, прекращение сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, а также ограничение использования пластика в пищевой промышленности.

Еще одним пунктом Нацплана является недопущение необоснованного уничтожения зеленых насаждений в пределах городов во время строительных работ и незаконного отвода зеленых участков под строительство.

Изумрудная сеть (Emerald Network) - сеть территорий особого природоохранного значения в странах Европы и некоторых странах Африки, важных для сохранения биоразнообразия. Создана в 1998 году для выполнения Бернской конвенции 1979 и поддерживается государствами-членами Совета Европы.