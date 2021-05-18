Экономика

16:02 18.05.2021

Экспертный совет при Минкультуры обнародовал список проектов "Большой реставрации"

1 мин читать
Экспертный совет при Минкультуры обнародовал список проектов "Большой реставрации"

Экспертный совет при Министерстве культуры и информационной политики объявила список из 109 проектов реставрации памятников культурного наследия, вошедших в проект "Большая Реставрация", который является частью президентской программы "Большая стройка".

"Министерство культуры и информационной политики Украины объявляет перечень проектов по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, в том числе замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов, сформированный с учетом рейтинга, принявших участие в отборе в рамках проекта "Большая Реставрация" по президентской программе "Большая стройка", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что отбор проектов был проведен экспертной группой (советом) путем оценки каждого из них и дальнейшего формирования рейтинга проектов. Объекты выбраны по всей территории Украины.

"В программу допущено 109 проектов. Их перечень сформирован с учетом рейтинга и с указанием набранных баллов, а также средней оценки проекта (первыми в перечне указаны проекты, набравшие наибольшую сумму баллов)", - говорится в сообщении.

В первую пятерку проектов вошли ремонтно-реставрационные работы семинарской церкви Резиденции буковинских митрополитов в Черновцах, Онуфриевской башни Киево-Печерской Лавры в Киеве, комплексная реставрация Замкового комплекса в пгт Олеско Львовской области, реставрация Троицкой надвратной церкви Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, комплексная реставрация Замкового комплекса в Подгорцах Львовской области.

Полный перечень опубликован на сайте ведомства по ссылке

Теги: #минкультуры #большая_реставрация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 17.05.2021
Минкультуры Украины внесло 6 создателей российского фильма о Крыме в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло 6 создателей российского фильма о Крыме в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

18:32 15.05.2021
Министр культуры: Можно по-разному относиться к восприятию Булгакова к борьбе Украины за независимость, но гениальность его произведений проверена временем

Министр культуры: Можно по-разному относиться к восприятию Булгакова к борьбе Украины за независимость, но гениальность его произведений проверена временем

10:49 13.05.2021
С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов - Минкультуры

С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов - Минкультуры

16:56 08.05.2021
Минкультуры не запрещало мероприятия КГГА, запуск техники на территорию музея проходил поэтапно

Минкультуры не запрещало мероприятия КГГА, запуск техники на территорию музея проходил поэтапно

15:40 30.04.2021
Минкультуры может внести 120-летний особняк в Киеве по пр.Победы в Госреестр недвижимых памятников Украины

Минкультуры может внести 120-летний особняк в Киеве по пр.Победы в Госреестр недвижимых памятников Украины

16:56 29.04.2021
Минкультуры Украины внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

12:42 28.04.2021
Кличко: Киевсовет обратится к правительству относительно сохранения исторических и культурных достопримечательностей столицы

Кличко: Киевсовет обратится к правительству относительно сохранения исторических и культурных достопримечательностей столицы

12:39 27.04.2021
Украина и Турция нацелены усилить сотрудничество в туристической отрасли – Ткаченко

Украина и Турция нацелены усилить сотрудничество в туристической отрасли – Ткаченко

14:13 20.04.2021
Минкультуры Украины презентовало общенациональный проект по медиаграмотности

Минкультуры Украины презентовало общенациональный проект по медиаграмотности

11:52 15.04.2021
Шмыгаль поручил Минкультуры представить план пилотных проектов целевой поддержки учреждений культуры и туризма

Шмыгаль поручил Минкультуры представить план пилотных проектов целевой поддержки учреждений культуры и туризма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада уволила Петрашко с должности министра экономики Украины

Рада уволила Криклия с должности министра инфраструктуры Украины

Рада утвердила порядок продажи земельных участков на электронных аукционах

Украина 31 мая впервые выплатит $40,75 млн по ВВП-варрантам

Visa и Mastercard просят АМКУ согласовать снижение интерчейнджа до 1,2% с июля-2021 и до 0,9% - с июля-2023

ПОСЛЕДНЕЕ

Криклий передаст своему преемнику план-проспект по работе с отраслью

Рада уволила Петрашко с должности министра экономики Украины

Украина приняла ключевой закон для внедрения земельной реформы - министр Лещенко

Рада уволила Криклия с должности министра инфраструктуры Украины

"Метинвест" опровергает обвинения в якобы имевшем место сговоре на тендерах "Укрзализныци"

Рада утвердила порядок продажи земельных участков на электронных аукционах

На рынке офисов Киева усиливается тренд на децентрализацию офисной недвижимости – мнение

Украина 31 мая впервые выплатит $40,75 млн по ВВП-варрантам

Надзор за строительством предлагается передать Градостроительной палате при Минрегионе

Киевский метрополитен отрицает договорные отношения с компаниями - фигурантами в деле об уклонении от уплаты налогов в ходе строительства линии метро на Виноградарь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА