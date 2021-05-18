Экономика

13:53 18.05.2021

Украина 31 мая впервые выплатит $40,75 млн по ВВП-варрантам

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Украина 31 мая впервые выплатит $40,75 млн по ВВП-варрантам

Украина 31 мая осуществит первую выплату по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году, которая составит $40 млн 750,65 тыс., указано в сообщении на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, соответствующие расчеты осуществлены 30 апреля согласно условиям выпуска, выплата осуществляется по итогам 2019 года.

С учетом общего условного или номинального объема, на который выпущены ВВП-варранты – $3 млрд 239,32 млн выплата составит $12,58 на каждые $1000 номинальной стоимости этих инструментов.

ВВП-варранты выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3,2 млрд (20% объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами внутри страны.

Украина в середине августа 2020 года объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 11% своих ВВП-варрантов для уменьшения выплат по ним в будущем. Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа также оценивались в $40 млн, средства для них предусмотрены в госбюджете.

По оценкам Morgan Stanley, данным в апреле этого года, справедливая стоимость ВВП-варрантов составляет около 145%.

ВВП-варранты на утро 18 мая котировались по курсу 108,545% от номинала, их цена за день подросла на 1,18%.

Теги: #варранты #госдолг #украина #ввп
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