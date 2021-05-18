Экономика

13:37 18.05.2021

Киевский метрополитен отрицает договорные отношения с компаниями - фигурантами в деле об уклонении от уплаты налогов в ходе строительства линии метро на Виноградарь

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Киевский метрополитен отрицает договорные отношения с компаниями - фигурантами в деле об уклонении от уплаты налогов в ходе строительства линии метро на Виноградарь

КП "Киевский метрополитен" не имеет договорных отношений с компаниями, которые фигурируют в расследовании дела об уплате налогов во время строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив "Виноградарь" в Киеве.

Как сообщает пресс-служба "Кивского метрополитена", правоохранители в четверг, 13 мая, во время обысков в администрации КП запрашивали договорные документы по ООО "Эмпориум бетон", ООО "Скайбуд", ООО "Завод Автоштамп", ООО "Максисофт" и другим, связанным с деятельностью ПАО "Киевметрострой" по строительству метро на Виноградарь

"Киевский метрополитен" не имеет договорных отношений с указанными компаниями. По законодательству Украины, юридические лица не несут ответственность за деятельность третьих лиц, не влияют и не регламентируют их взаимоотношения", - указывается в сообщении.

В то же время представителям городской прокуратуры и ГУ ГФС были предоставлены копии договоров между КП "Киевский метрополитен" и ПАО "Киевметрострой", в том числе те, которые предоставлялись по запросам ранее.

"Подчеркиваем, что "Киевский метрополитен" открыт к сотрудничеству и поддерживает нулевую толерантность к коррупции. Предприятие проходит все предусмотренные законодательством плановые и внеплановые проверки и аудиты. Предоставляет беспрепятственный доступ во все помещения. Отчетность публикуется на сайте метрополитена", - подчеркнули в КП.

Как сообщалось, Киевская городская прокуратура совместно с ГУ Государственной фискальной службы Украины в Киеве провела обыск в офисном помещении КП "Киевский метрополитен". Согласно материалам следствия, должностные лица ПАО "Киевметрострой" по заказу генподрядчика КП "Киевский метрополитен" в течение 2020 года осуществляли работы по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив "Виноградарь" в Киеве. При этом ПАО "Киевметрострой" заказывало работы по ремонту оборудования у общества, которое полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет 9 млн грн.

Теги: #киев #налоги #метрополитен
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