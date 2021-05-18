КС приступил к рассмотрению дела о конституционности назначения членов НКРЭКУ

Большая палата Конституционного суда Украины во вторник приступила к слушанию дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно конституционности назначения членов Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

На открытой части пленарного заседания в форме письменного слушания судья-докладчик по делу Василий Лемак огласил материалы дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины пунктов 3,4 раздела ІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг " от 19 декабря 2019 года, указов президента Украины о назначении членов НКРЭКУ.

Авторы конституционного представления считают, что президент действовал за рамками своей конституционной компетенции, издавая указы о назначении членов НКРЭКУ.

После выступления судьи-докладчика суд перешел в закрытую часть слушания для вынесения решения по делу.

Трансляция судебного заседания велась на сайте КС: