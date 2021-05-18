Экономика

11:05 18.05.2021

Развитие "Укрзализныци" требует наполнения компании ресурсами - глава УЗ Юрик

2 мин читать
Развитие "Укрзализныци" требует наполнения компании ресурсами - глава УЗ Юрик

"Укрзализныця" (УЗ) требует кардинального наполнения ресурсами для того, чтобы развиваться, а не бороться за выживание; при этом для успешного внедрения ключевых позитивных изменений нужна поддержка правительства, парламента и бизнеса, заявил и. о. главы правления УЗ Иван Юрик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, коронакризис сильно ударил по финансовому состоянию компании, но в апреле-2021 "Укрзализныце" удалось выйти на уровень прибыльности.

 "В пик кризиса в 2020 году глубина падения по кассовой выручке доходила до 40%. Это невероятный стресс-тест на устойчивость компании. Сегодня уже мы вышли на 50-60% докризисного уровня по пассажиропотоку, и почти 100% грузопотока. Все это время компания боролась за выживание, чтобы удержать операционную и финансовую стабильность. Однако уже есть положительные тенденции - по итогам апреля УЗ впервые за последние 12 месяцев кризиса остановила убыточный тренд и вышла на прибыль", - рассказал Юрик.

Он пояснил, что для обеспечения дальнейшего развития компании необходимо кардинально наполнять ресурсами, чтобы обновить активы и повышать качество услуг "Укрзализныци".

Руководитель компании также назвал основные источники, которые создадут основу для развития компании: это введение единого тарифа на грузовые перевозки, а также уменьшения налоговой нагрузки.

"За эти ресурсы мы настроены бороться. Иначе компания не сделает качественный рывок", - заявил руководитель УЗ.

"Нужно снижать налоговое бремя (в первую очередь налог на землю) для того, чтобы эти ресурсы направить на обновление активов - грузовых вагонов, локомотивов и путей. Именно в этой части изменений в законодательство, я уверен, мы плодотворно поработаем с парламентариями", - отметил Юрик.

Он также добавил, что налог на землю, который платит "Укрзализныця" - это около 4 млрд грн в год, и эти средства полностью идут в местные бюджеты, а не в государственный.

В вопросе изменения тарифов, руководитель УЗ подчеркнул, что конечная цель - изменить систему тарифообразования на грузовые перевозки и сделать один унифицированный тариф "тонна за километр", как в Европе.

"Мы рассчитываем на поддержку как правительства, так и бизнеса в инициативах по тарифам", - подчеркнул Юрик.

"Поддержка ресурсным наполнением компании нам поможет построить современную и мощную "Укрзализныцю". Для нас это очень важно, потому что пришло время не просто выживать, а сделать качественный скачок", - подытожил руководитель "Укрзализныци".

Теги: #укрзализныця #юрик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:55 17.05.2021
"Укрзализныця" уплатила 18 млн грн штрафа в деле о малодеятельных станциях - АМКУ

"Укрзализныця" уплатила 18 млн грн штрафа в деле о малодеятельных станциях - АМКУ

15:56 17.05.2021
"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение Львов – Бердянск на лето

"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение Львов – Бердянск на лето

14:50 17.05.2021
"Укрзализныци" на анбандлинг потребуется 2-3 года – и.о. главы правления

"Укрзализныци" на анбандлинг потребуется 2-3 года – и.о. главы правления

13:05 17.05.2021
Глава "Укрзализныци" Юрик: наша цель - изменить систему тарифообразования на грузоперевозки и сделать единый унифицированный тариф

Глава "Укрзализныци" Юрик: наша цель - изменить систему тарифообразования на грузоперевозки и сделать единый унифицированный тариф

12:00 17.05.2021
"Укрзализныця" регулирует ситуацию с арестом счетов за долги, некоторые из них уже разблокированы - глава компании

"Укрзализныця" регулирует ситуацию с арестом счетов за долги, некоторые из них уже разблокированы - глава компании

11:38 17.05.2021
Иван Юрик, и.о. главы правления Укрзализныци: Мы работаем над созданием нового рынка железнодорожных перевозок

Иван Юрик, и.о. главы правления Укрзализныци: Мы работаем над созданием нового рынка железнодорожных перевозок

09:49 17.05.2021
"Укрзализныця" запускает поезда из Чернигова и Сум в Одессу

"Укрзализныця" запускает поезда из Чернигова и Сум в Одессу

17:53 14.05.2021
НСЗУ проверяет больницы "УЗ" на соответствие требованиям для лечения пациентов с COVID-19

НСЗУ проверяет больницы "УЗ" на соответствие требованиям для лечения пациентов с COVID-19

10:47 14.05.2021
"Укрзализныця" назначила новый поезд Ковель - Николаев на лето

"Укрзализныця" назначила новый поезд Ковель - Николаев на лето

12:33 13.05.2021
Украина и Франция подписали межправсоглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Украина и Франция подписали межправсоглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр энергетики Галущенко просит НКРЭКУ запретить импорт э/э из РФ и Беларуси

"Газпром" купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на июнь - столько же, сколько и на май

Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр энергетики Галущенко просит НКРЭКУ запретить импорт э/э из РФ и Беларуси

Более 100 аукционов запланировано в Украине на май-июнь в рамках большой и малой приватизации - замглавы ОП

Кабмин уволил двух замминистров энергетики Бойко и Зорина

Сеть коворкингов Creative States запустила франшизу

Сессия ВЭФ в Сингапуре отменена, новые сроки "Давоса" - первая половина 2022

Минагрополитики полноценно заработает в мае – министр Лещенко

Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС - Милованов

Рынки жилой и промышленной недвижимости имеют лучшие перспективы развития в 2021 году – исследование

Государство вскоре выплатит предпринимателям еще 400 млн грн – Шмыгаль на совещании у Зеленского

Украина начинает экспериментальный проект доступа к речным перевозкам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА