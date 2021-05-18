Развитие "Укрзализныци" требует наполнения компании ресурсами - глава УЗ Юрик

"Укрзализныця" (УЗ) требует кардинального наполнения ресурсами для того, чтобы развиваться, а не бороться за выживание; при этом для успешного внедрения ключевых позитивных изменений нужна поддержка правительства, парламента и бизнеса, заявил и. о. главы правления УЗ Иван Юрик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, коронакризис сильно ударил по финансовому состоянию компании, но в апреле-2021 "Укрзализныце" удалось выйти на уровень прибыльности.

"В пик кризиса в 2020 году глубина падения по кассовой выручке доходила до 40%. Это невероятный стресс-тест на устойчивость компании. Сегодня уже мы вышли на 50-60% докризисного уровня по пассажиропотоку, и почти 100% грузопотока. Все это время компания боролась за выживание, чтобы удержать операционную и финансовую стабильность. Однако уже есть положительные тенденции - по итогам апреля УЗ впервые за последние 12 месяцев кризиса остановила убыточный тренд и вышла на прибыль", - рассказал Юрик.

Он пояснил, что для обеспечения дальнейшего развития компании необходимо кардинально наполнять ресурсами, чтобы обновить активы и повышать качество услуг "Укрзализныци".

Руководитель компании также назвал основные источники, которые создадут основу для развития компании: это введение единого тарифа на грузовые перевозки, а также уменьшения налоговой нагрузки.

"За эти ресурсы мы настроены бороться. Иначе компания не сделает качественный рывок", - заявил руководитель УЗ.

"Нужно снижать налоговое бремя (в первую очередь налог на землю) для того, чтобы эти ресурсы направить на обновление активов - грузовых вагонов, локомотивов и путей. Именно в этой части изменений в законодательство, я уверен, мы плодотворно поработаем с парламентариями", - отметил Юрик.

Он также добавил, что налог на землю, который платит "Укрзализныця" - это около 4 млрд грн в год, и эти средства полностью идут в местные бюджеты, а не в государственный.

В вопросе изменения тарифов, руководитель УЗ подчеркнул, что конечная цель - изменить систему тарифообразования на грузовые перевозки и сделать один унифицированный тариф "тонна за километр", как в Европе.

"Мы рассчитываем на поддержку как правительства, так и бизнеса в инициативах по тарифам", - подчеркнул Юрик.

"Поддержка ресурсным наполнением компании нам поможет построить современную и мощную "Укрзализныцю". Для нас это очень важно, потому что пришло время не просто выживать, а сделать качественный скачок", - подытожил руководитель "Укрзализныци".