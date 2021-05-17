Кабмин уволил двух замминистров энергетики Бойко и Зорина
Кабинет министров Украины уволил двух заместителей министра энергетики Юрия Бойко и Александра Зорина.
Соответствующие решения закреплены распоряжениями №444-445 от 17 мая 2021 года, текст которых обнародован на правительственном портале.
Бойко курировал электроэнергетический сектор, Зорин – угледобывающий.
Как сообщалось, в конце апреля Верховная Рада назначила вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики Украины.