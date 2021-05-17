Экономика

18:57 17.05.2021

Кабмин уволил двух замминистров энергетики Бойко и Зорина

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Кабмин уволил двух замминистров энергетики Бойко и Зорина

Кабинет министров Украины уволил двух заместителей министра энергетики Юрия Бойко и Александра Зорина.

Соответствующие решения закреплены распоряжениями №444-445 от 17 мая 2021 года, текст которых обнародован на правительственном портале.

Бойко курировал электроэнергетический сектор, Зорин – угледобывающий.

Как сообщалось, в конце апреля Верховная Рада назначила вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики Украины.

Теги: #замминистра #энергетика #увольнение
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