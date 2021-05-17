Минагрополитики полноценно заработает в мае – министр Лещенко

Полноценную работу Министерство аграрной политики и продовольствия Украины начнет в мае 2021 года, к настоящему времени согласован бюджет ведомства и штат сотрудников, сообщил министр Роман Лещенко на пресс-конференции в понедельник.

Он уточнил, что приоритетом в работе Минагрополитики на ближайшие месяцы будет земельная реформа, орошение и мелиорация, возобновление сотрудничества с торговыми партнерами, восстановление экспортных рынков.

"Что касается наполнения институциональных полномочий самого министерства, то этот процесс, безусловно, продолжается. Непосредственно наполнения его и функциями, и полномочиями будет продолжаться. Это займет некоторое время, но есть четкое понимание, что мы будем иметь полноценное министерство", - отметил министр.

Лещенко также уточнил, что подписание председателем Верховной Рады закона №2194 и передача на подпись президенту Украины планируются в максимально сжатые сроки.

"По нашим амбициозным планам, в ближайшие недели мая закон №2194 будет подписан президентом", - заявил министр, цитируемый в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада 28 апреля 2021 года приняла закон №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который расширяет базовый закон о постепенном запуске рынка земли, принятый в конце марта 2020 года.

Целью законопроекта является передача земель госсобственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность. Законопроект также реформирует систему управления в сфере земельных отношений, снимает искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа населения и бизнеса к земельным ресурсам, снижает коррупционные риски в сфере земельных отношений.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в приложения №3 и №4 в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (№1393- ІХ) относительно финансирования Минагрополитики.

Чтобы обеспечить финансирование министерства, подписанный законом вносятся изменения в госбюджет и устанавливается финансирование Минагрополитики в размере 6,8 млрд грн за счет уменьшения финансирования Министерства экономики на 6,4 млрд грн, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 434 млн грн.