Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС - Милованов

Государственное регулирование цен на топливо позволит возобновить и усилить конкуренцию на рынке АЗС, полагает внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

"Экономическая наука доказала, что программы лояльности приводят к увеличению цен на рынке и увеличивают прибыли компаний выше, чем при условии свободной конкуренции. Важно возобновить и усилить конкуренцию на рынке АЗС, что будет выгодно и покупателям, и всему обществу", – указал Милованов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Госрегулирование - вынужденная мера для достижения этой цели. Она временная", – подчеркнул советник главы ОП.

Милованов вместе с тем указал, что длительность ее зависит от переговоров между компаниями, правительством.

"Сети реагируют на такой шаг негативно, не воспринимают государственное регулирование экономики – люди уже привыкли к рыночной экономике, и это хорошо. Они опасаются негативных последствий госрегулирования, и с этим я согласен: если вводить неосторожно госрегулирование, могут быть негативные последствия. Поэтому я надеюсь, что государство и рынок найдут общий язык довольно быстро и выйдут на должный уровень конкуренции", – сказал он.

Как сообщалось, Кабмин постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3, 13 и 23 числа.