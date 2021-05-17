Экономика

11:03 17.05.2021

Загрузка гостиниц в апреле максимальная в Днепре, минимальная во Львове – Hotel Matrix

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Загрузка гостиниц в апреле максимальная в Днепре, минимальная во Львове – Hotel Matrix

Максимальная загрузка номерного фонда в апреле зафиксирована в Днепре – 38%, значительно ниже в Одессе – 30%, в Киеве – 27%, Харькове - 25%, Львове – 20%, сообщили в Hotel Matrix.

"Локдаун оказал негативное влияние на загрузку большинства городов Украины: в столице этот показатель снизился с 34% в марте до 27% в апреле, в Харькове – с 37% до 25%, в Одессе с 35% до 30%, во Львове с 30% до 20%", – сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель проекта Hotel Matrix Ольга Мищенко.

По словам эксперта, лишь в Днепре, в связи с тем, что в этом городе решение о введении локдауна было принято в конце апреля, была отмечена положительная динамика всех основных показателей. А именно, загрузка выросла с 37% в марте до 38% в апреле. ADR (средний тариф) города Днепр в марте составлял 2 173 грн, в апреле - 3289 грн; RevPar (выручка на доступный номер в день) выросла почти в полтора раза – с 804 грн в марте до 1289 грн в апреле.

Средний тариф (ADR) Киева и Львова уменьшился на 7,4% (до 1697 грн) и на 1,6% (1872 грн) соответственно, RevPar Киева и Львова уменьшился на 26,1% (до 460 грн) и 34,5% (до 369 грн) соответственно.

ADR Одессы и Харькова вырос на 5,8% (до 1492 грн) и 1,5% (1720 грн) соответственно, RevPar в свою очередь уменьшился на 9,5% (447 грн) и 4,7% (598 грн) соответственно.

"Одесса и Харьков выбрали стандартную стратегию ценообразования, когда при динамике снижения показателю загрузки необходимо повышение цены для стабильности показателя RevPar", - сообщила Мищенко.

Эксперт высказала сдержанно оптимистичный прогноз о повышении активности рынка в мае в связи с ослаблением карантина.

Hotel Matrix – веб-продукт отельной аналитики, над разработкой которого работают специалисты из Польши и Украины. Запущен в мае 2020 года. Сейчас к Hotel Matrix подключены 150 гостиниц.

Статистические данные по Днепру представлены гостиничным рынком четырехзвездочных и пятизвездочных отелей, по Харькову двухзвездочными, четырехзвездочными и пятизвездочными отелями. Статистические данные Киева, Одессы и Львова представлены трехзвездочными, четырехзвездочными и пятизвездочными отелями.

Теги: #недвижимость #гостиницы
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