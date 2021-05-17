Экономика

10:45 17.05.2021

Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

2 мин читать
Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива, предлагающегося на автозаправочных станциях (АЗС) по более высокой цене, чем социально значимое, разъяснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагающееся на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо", – разъясняется на сайте Минэкономики.

Как следует из сообщения, в перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие правительственного постановления о применении максимальной торговой надбавки на бензин и дизель, включены именно "обычный" бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

В Минэкономики также обратили внимание на то, что согласно техническому регламенту по требованиям, в частности, к автомобильному топливу, маркировка "брендового премиального" топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (знак).

Как сообщалось, крупные автозаправочные сети WOG и ОККО приостановили продажу премиального топлива 95 Mustang/ДТ+Mustang и PULLS95/PULLS Diesel соответственно из-за введения Кабинетом министров Украины предельного уровня торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина.

Сеть ОККО, в частности, объяснила это убыточностью продажи премиального топлива по таким условиям.

До приостановки продажи сети продавали премиальный автомобильный бензин по цене 33,99 грн/л.

Кабмин постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3,13 и 23 числа.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Согласно сообщению на сайте Минэкономики, по состоянию на 14 мая 2021 года средняя цена 1 литра ДТ – 20,89 грн/литр, бензина – 25,22 грн/литр.

Сети АЗК ОККО и WOG являются одними из крупнейших в Украине, каждая насчитывает свыше 400 автозаправочных комплексов.

Теги: #надбавки #дизтопливо #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:25 14.05.2021
Замминистра экономики Панаиотиди написала заявление об отставке

Замминистра экономики Панаиотиди написала заявление об отставке

13:54 14.05.2021
Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки АЗС при продаже дизтоплива и бензина

Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки АЗС при продаже дизтоплива и бензина

10:24 14.05.2021
Министр экономики Латвии отправлен в отставку на фоне заявлений, что это неуместно в условиях кризиса

Министр экономики Латвии отправлен в отставку на фоне заявлений, что это неуместно в условиях кризиса

17:43 12.05.2021
Минэкономики предлагает установить предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива на период карантина

Минэкономики предлагает установить предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива на период карантина

13:18 05.05.2021
Минэкономики намерено повысить минимальные цены на алкоголь

Минэкономики намерено повысить минимальные цены на алкоголь

11:35 05.05.2021
Минэкономики зарегистрировало индустриальный парк "Солтанивка" в Киевской области

Минэкономики зарегистрировало индустриальный парк "Солтанивка" в Киевской области

10:40 28.04.2021
Свыше 300 тыс. ФЛП и наемных сотрудников подали заявки на помощь в связи с локдауном - Минэкономики

Свыше 300 тыс. ФЛП и наемных сотрудников подали заявки на помощь в связи с локдауном - Минэкономики

16:50 27.04.2021
Минэкономики ежедневно мониторит остатки дизтоплива и оценивает их месячный объем как оптимальный

Минэкономики ежедневно мониторит остатки дизтоплива и оценивает их месячный объем как оптимальный

15:03 21.04.2021
Минэкономики юридически прекращает выполнять свои полномочия в аграрной сфере

Минэкономики юридически прекращает выполнять свои полномочия в аграрной сфере

15:02 21.04.2021
"Укрзализныця" договорилась с поставщиками об отгрузке дизтоплива на ближайшее время

"Укрзализныця" договорилась с поставщиками об отгрузке дизтоплива на ближайшее время

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020 – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Загрузка гостиниц в апреле максимальная в Днепре, минимальная во Львове – Hotel Matrix

"Овостар" в I кв.-2021 увеличил чистую прибыль в 4 раза

WOG и ОККО приостановили продажу премиального топлива из-за введения госрегулирования цен

Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

Зеленский подписал закон о продлении действия экспортной пошлины на лом черных металлов

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

Сеть ресторанов Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году – гендиректор "Bimbo QSR Украина"

"Овостар" в I-м кв.-2021 увеличил чистую прибыль в 4 раза

Кабмин поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении субсидии - Лазебная

Минфин подал на рассмотрение Кабмина бюджетную декларацию на 2022-2024гг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА