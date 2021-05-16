Экономика

00:07 16.05.2021

WOG и ОККО приостановили продажу премиального топлива из-за введения госрегулирования цен

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WOG и ОККО приостановили продажу премиального топлива из-за введения госрегулирования цен

Крупные автозаправочные сети WOG и ОККО приостановили продажу премиального топлива из-за введения Кабинетом министров Украины предельного уровня торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина.

"С 15 мая, в связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети", - говорится в сообщении ОККО.

"В связи с обнародованием постановления Кабмина, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо, мы вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ+Mustang", - говорится в сообщении WOG.

Как сообщалось, КМУ постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3,13 и 23 числа.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Согласно сообщению на сайте Минэкономики, по состоянию на 14 мая 2021 года средняя цена 1 литра ДТ – 20,89 грн/литр, бензина – 25,22 грн/литр.

Сети АЗК ОККО и WOG являются одними из крупнейших в Украине, каждая насчитывает свыше 400 автозаправочных комплексов.

Теги: #топливо #украина #азс
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