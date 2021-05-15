Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" в субботу потерял работоспособность в связи с утратой полномочий 5-ти из 6-ти его членов, однако деятельность набсовета может быть возобновлена путем назначения правительством этих 5 членов на дополнительный годичной срок, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Правительство сейчас имеет возможность назначить наблюдательный совет в составе 5-ти членов, ушедших в отставку. Таким образом наблюдательный совет будет работать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этот и другие аспекты поддержания нормального корпоративного управления обсуждались на встрече с премьер-министром и главой Офиса президента Украины.

Ранее правительство Украины предложило членам набсовета НАК "Нафтогаз Украины" остаться еще на год – на срок действия полномочий нового главы правления Юрия Витренко, о чем премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в пятницу на встрече с послами G-7 и представительства ЕС в Украине. Послы сделали заявление, что приветствуют достижение взаимопонимания с набсоветом.

"Членам набсовета "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый НС, а уже после этого – конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период", - подчеркнул Шмыгаль.

Об уходе из набсовета НАК заявили независимые члены Клэр Споттисвуд (глава совета), Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден и представители государства Юлия Ковалив и Наталья Бойко.