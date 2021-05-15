Экономика

16:03 15.05.2021

Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

2 мин читать
Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" в субботу потерял работоспособность в связи с утратой полномочий 5-ти из 6-ти его членов, однако деятельность набсовета может быть возобновлена путем назначения правительством этих 5 членов на дополнительный годичной срок, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Правительство сейчас имеет возможность назначить наблюдательный совет в составе 5-ти членов, ушедших в отставку. Таким образом наблюдательный совет будет работать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этот и другие аспекты поддержания нормального корпоративного управления обсуждались на встрече с премьер-министром и главой Офиса президента Украины.

Ранее правительство Украины предложило членам набсовета НАК "Нафтогаз Украины" остаться еще на год – на срок действия полномочий нового главы правления Юрия Витренко, о чем премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в пятницу на встрече с послами G-7 и представительства ЕС в Украине. Послы сделали заявление, что приветствуют достижение взаимопонимания с набсоветом.

"Членам набсовета "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый НС, а уже после этого – конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период", - подчеркнул Шмыгаль.

Об уходе из набсовета НАК заявили независимые члены Клэр Споттисвуд (глава совета), Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден и представители государства Юлия Ковалив и Наталья Бойко.

Теги: #нафтогаз #набсовет #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:06 14.05.2021
Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

20:02 14.05.2021
Кабмин поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении субсидии - Лазебная

Кабмин поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении субсидии - Лазебная

19:49 14.05.2021
Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

17:58 14.05.2021
Послы G7 приветствуют достижение Кабмином взаимопонимания с набсоветом "Нафтогаза"

Послы G7 приветствуют достижение Кабмином взаимопонимания с набсоветом "Нафтогаза"

17:44 14.05.2021
Лоббировавший санкции против "Северного потока 2" сотрудник "Нафтогаза" Гламаздин уволен

Лоббировавший санкции против "Северного потока 2" сотрудник "Нафтогаза" Гламаздин уволен

17:03 14.05.2021
Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

16:22 14.05.2021
НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

09:11 14.05.2021
"Нафтогаз" сменил директора по коммуникациям

"Нафтогаз" сменил директора по коммуникациям

19:52 13.05.2021
С Витренко подписан годовой контракт, набсовету "Нафтогаза" предложат работать до проведения нового конкурса – Ермак

С Витренко подписан годовой контракт, набсовету "Нафтогаза" предложат работать до проведения нового конкурса – Ермак

15:38 13.05.2021
"Нафтогаз" подал ОВОС на бурение трех поисковых скважин на Юзовском участке

"Нафтогаз" подал ОВОС на бурение трех поисковых скважин на Юзовском участке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020 – Госстат

Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки АЗС при продаже дизтоплива и бензина

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о продлении действия экспортной пошлины на лом черных металлов

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

Сеть ресторанов Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году – гендиректор "Bimbo QSR Украина"

"Овостар" в I-м кв.-2021 увеличил чистую прибыль в 4 раза

Минфин подал на рассмотрение Кабмина бюджетную декларацию на 2022-2024гг

"Укравтодор" планирует системное развитие придорожной инфраструктуры с реконструкцией ценных объектов - Кубраков

Владимир Бронников назначен главой Украинского ядерного общества

TIU Canada добивается отвода судей Северного апелляционного хозсуда в деле об отключении НЗФ ее СЭС

Выручка сервиса доставки еды DoorDash в I кв. выросла втрое, чистый убыток был выше прогноза

Две трети заявок по программе "Доступная ипотека 7%" не завершаются покупкой – "Интергал-Буд"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА