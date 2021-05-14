Экономика

20:02 14.05.2021

Кабмин поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении субсидии - Лазебная

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Кабмин поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении субсидии - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии.

"Появилось три новых критерия – была одна машина, стало две (которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии – ИФ), было одно жилое помещение, стало наличие двух, и третий – депозит. Это та история, которая нуждается в анализе. Так как депозит 56 тыс. грн может быть даже у пенсионерки, которая там себе откладывала. В ближайшее время мы внесем изменения, мы поправим немножко эти вещи, чтобы успокоить людей… Сейчас 56 тыс. грн, а мы поднимем до 100 тыс. грн. Это точно", - сказала Лазебная в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

Также министр ответила, что после верификации в субсидии может быть отказано около 3% домохозяйств, по другим критериям не связанным с наличием депозитов.

Как сообщалось, в начале мая Кабмин обязал претендентов на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных платежей подавать вместе с заявкой декларацию о доходах и расходах.

Помимо указанных изменений документ также расширяет перечень источников доходов, которые учитываются для расчета среднемесячного совокупного дохода. В частности, теперь доходы от размещения депозитов и дивиденды от ценных бумаг учитываются при назначении субсидий.

Теги: #субсидии #минсоцполитики #кабмин
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