Минфин подал на рассмотрение Кабмина бюджетную декларацию на 2022-2024гг

Министерство финансов подало на рассмотрение Кабинета министров бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщило министерство.

"Минфин, в соответствии с бюджетным законодательством, 14 мая подал на рассмотрение Кабмина бюджетную декларацию на 2022-2024 год", – сообщило министерство в Телеграм-канале в пятницу вечером.

Правительство должно одобрить документ до начала июня, после чего его передадут на рассмотрение парламента. Бюджетная декларация является основой для составления госбюджета на следующий год.