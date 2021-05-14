Экономика

17:44 14.05.2021

Лоббировавший санкции против "Северного потока 2" сотрудник "Нафтогаза" Гламаздин уволен

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Лоббировавший санкции против "Северного потока 2" сотрудник "Нафтогаза" Гламаздин уволен

Сотрудник НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин, который в последние годы занимался лоббированием санкций против российского газопровода "Северный поток 2", сообщил о своем увольнении из компании.

"Вчера был мой последний день работы в "Нафтогазе" (…) Я очень надеюсь, что новое руководство "Нафтогаза" имеет видение, как это (противодействовать "Северному потоку 2" - ИФ) делать, не собирается останавливать эту работу и, главное, имеет людей, которые смогут это сделать", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Гламаздин в 2017 году был назначен уполномоченным по работе с органами государственной власти НАК "Нафтогаз Украины". В 2015-2016 гг. занимал пост замминистра Кабинета министров, курируя в секретариате правительства вопросы энергетики. Он также работал управляющим директором украинской "дочки" IMI International, до этого - в украинской "дочке" Alfa Laval.

В пресс-службе "Нафтогаза" агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что не комментируют увольнение советников компании.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что НАК недостаточно использовала свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

Витренко также считает необходимым давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

Теги: #нафтогаз #гламаздин #увольнение
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