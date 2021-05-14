Выручка сервиса доставки еды DoorDash в I кв. выросла втрое, чистый убыток был выше прогноза

Американский сервис доставки еды DoorDash Inc. увеличил выручку втрое в первом квартале 2021 года, несмотря на ожидавшееся снижение спроса на его услуги на фоне массовой вакцинации в США и постепенного снятия карантинных ограничений.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее квартальная выручка составила $1,08 млрд по сравнению с $362 млн за тот же период прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $994 млн.

"Изменение потребительского поведения, которые мы ожидали, оказалось менее существенным", - заявил главный финансовый директор Coinbase Прабир Адаркар в интервью The Wall Street Journal.

Чистый убыток DoorDash в январе-марте уменьшился до $110 млн со $129 млн за тот же период годом ранее. Тем не менее, он оказался выше ожидавшихся экспертами $63 млн.

Совокупный объем заказов составил $9,9 млрд по сравнению с $3,08 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе в $8,97 млрд.

Акции DoorDash прибавляют в цене 6,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 19%.