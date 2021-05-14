Экономика

16:57 14.05.2021

Две трети заявок по программе "Доступная ипотека 7%" не завершаются покупкой – "Интергал-Буд"

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Две трети заявок по программе "Доступная ипотека 7%" не завершаются покупкой – "Интергал-Буд"

Две трети заявок на покупку квартиры по государственной программе "Доступная ипотека 7%" не завершаются заключением договора, рассказала коммерческий директор стройкомпании "Интергал-Буд" Анна Лаевская агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас фактически две трети заявок по "Доступной ипотеке", которые поступают в компанию, отпадают по различным причинам, эти люди не возвращаются в отделы продаж. Мы как застройщик всячески пытаемся помочь этим заемщикам получить доступную ипотеку. Предлагаем дополнительные гарантии банку, даже поменяли схему продаж по нескольким объектам", – рассказала Лаевская в кулуарах Второго ипотечного форума в Киеве в четверг.

По ее словам, отсутствие гарантии компенсации ставки по ипотеке государством, сумма первого взноса и сложная процедура оформления банковского кредита отпугивают покупателей от участия в программе.

"Кроме ставки имеет значение и сумма для входа в такую программу, потому что 30% сейчас, как для ипотеки от банков, так и для рассрочки у застройщиков, это внушительная сумма денег. Для многих покупателей это очень высокий порог. Этот момент и убивает основную суть программы, которая подразумевала привлечение заемщиков с небольшими суммами накоплений", – считает Лаевская.

Кроме того, для участия в госпрограмме многие застройщики вынуждены менять схемы продаж, что влечет дополнительные административные и финансовые затраты.

"Имущественные права, фонды финансирования строительства не выгодны застройщикам, такие схемы не используются, но в "Доступной ипотеке" предусмотрены именно такие программы, и это сразу исключает из списка возможных объектов 90% новостроек, которые сейчас на рынке", – пояснила эксперт.

Возникают также препятствия в виде занижения стоимости квартиры сертифицированными оценщиками, добавила Лаевская.

По ее мнению, в случае усовершенствования программы и при действующей ставке в 7%, доля ипотечного кредитования в структуре продаж может вырасти до 20-25%, тогда как по итогам 2020 года показатель составил всего 2%.

Лаевская сообщила, что с момента старта программы в марте-2021 "Интергал-Буд" заключил в ее рамках 10 договоров по продаже квартир, еще около 30 заявок находятся на рассмотрении.

Строительная компания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 157 домов (Киев, Киевская область и другие регионы страны). В столице реализовано 11 жилых комплексов: "Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24", "Малахит", ЖК "Лебединый" (в партнерстве), "Владимирский".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2021 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Теги: #доступная_ипотека #лаевская #интергал_буд
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