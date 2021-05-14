Экономика

16:23 14.05.2021

Транзит газа через ГТС Украины за 4 мес. снизился на 9%

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Транзит газа через ГТС Украины за 4 мес. снизился на 9%

Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-апреле 2021 года составил 14,1 млрд куб. м, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (15,5 млрд куб. м), говорится в сообщении ООО "Оператор ГТС Украины".

В частности, в западном направлении транзитом поставлено 12,5 млрд куб. м газа (Словакия – 8,4 млрд куб. м, Венгрия – 2,9 млрд куб. м, Польша – 1,2 млрд куб. м), в южном – 1,7 млрд куб. м (Молдова – 1,3 млрд куб. м, Румыния – 0,4 млрд куб. м).

По словам коммерческого директора оператора Евгения Тодорова, ОГТСУ выставлял на аукцион по распределению мощностей дополнительные мощности на межгосударственных точках входа с РФ на май 2021 года, однако участники рынка, в частности российская сторона, не проявили интерес к предложению.

"С учетом сезонного рыночного спроса на газ в ЕС и ограниченных объемов транспортировки, начиная с 1 апреля 2021 года цена на газовых хабах демонстрировала рост и с начала года по 12 мая увеличилась на 36% – до 26,4 евро за МВт-ч на хабе NCG при условии поставки на сутки вперед (около EUR279/тыс. куб. м)", - отметил он.

Кроме того, транспортировка газа из Европы в Украину в январе-апреле 2021 года составила 0,55 млрд куб. м, что всемеро меньше, чем за аналогичный период 2020 года (3,87 млрд куб. м). Со стороны Словакии поступило 0,07 млрд куб. м газа, Венгрии – 0,48 млрд куб. м куб. м, тогда как со стороны Польши, Румынии и Молдовы газ в страну почти не завозился.

В т.ч. в режиме виртуального ревесрса поступления газа в Украину составили 0,49 млрд куб. м, или почти 90% от транспортировки. Поступление газа в режиме "таможенный склад" составило 0,08 млрд куб. м против 1,22 млрд куб. м за аналогичный период 2020 года.

Реэкспорт газа из Украины за четыре месяца составил 0,68 млрд куб. м, тогда как за весь прошлый год трейдеры почти не заказывали услуги реэкспорта.

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м.

В 2021-2024 гг. на украинском газотранспортном коридоре действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году.

Теги: #гтс #газ #транзит
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