Экономика

16:28 14.05.2021

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

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Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

Кабинет министров Украины предложил членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" остаться еще на год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами G7 и представительства ЕС в Украине в пятницу.

По его словам, государство готово подписать контракты с членами НС на тот же срок, что и с главой правления НАК.

"Членам набсовета "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый НС, а уже после этого – конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период", - подчеркнул Шмыгаль.

Теги: #нафтогаз #набсовет #кабмин
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