Экономика

16:05 14.05.2021

Киевсовет выделит землю для создания парка "Никольская слободка"

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Киевсовет выделит землю для создания парка "Никольская слободка"

Киевский городской совет утвердил решение о выкупе у Ощадбанка земельных участков общей площадью 6,4 га для создания в Днепровском районе столицы парка отдыха "Никольская слободка".

Как сообщила пресс-служба горсовета, решение на заседании в четверг поддержали 82 депутата.

Выкуп участков и создание парка позволит провести работы по озеленению и благоустройству территории.

"Учитывая, что в Днепровском районе не хватает зеленых зон, местная громада полностью поддерживает оборудование новых зеленых территорий общего пользования и активно выступает против их застройки", - цитируется в сообщении депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.

Теги: #киев #парк #создание
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