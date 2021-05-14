Экономика

15:50 14.05.2021

Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реализацию реформы корпоративного управления

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Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реализацию реформы корпоративного управления

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и представительства Европейского Союза в Украине обсудил продолжение реализации реформы корпоративного управления.

"Вместе со странами Группы семи и международными финансовыми партнерами мы имеем шанс начать новую страницу во внедрении реформы корпоративного управления в главных стратегических компаниях Украины", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи.

По словам премьера, одним из первых шагов для перезапуска реформы корпоративного управления должно стать восстановление работы номинационного комитета.

"Было бы хорошо видеть комитет, который бы стал не только инструментом отбора качественных кандидатов для наблюдательных советов, но и площадкой для обсуждения проблемных вопросов, которые у нас возникают во многих компаниях", - сказал он.

Во время встречи Шмыгаль предложил главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу привлечь к работе номинационного комитета представителей Евросоюза.

Теги: #g7 #шмыгаль #корпоративное_управление
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