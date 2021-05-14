Экономика

13:32 14.05.2021

IKEA в Украине обработала более 156 тысяч заказов за год работы

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IKEA в Украине обработала более 156 тысяч заказов за год работы

IKEA за год работы в Украине обработала более 148 тыс. заказов в онлайн-магазине и более 8 тыс. непосредственно в физическом магазине в Киеве, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Как сообщается в ее пресс-релизе, IKEA начала вышла на рынок страны 14 мая 2020 года запуском онлайн-магазина. По состоянию на конец апреля 2021 года уже более 2,528 млн украинцев посетили веб-сайт компании.

Первый физический магазин городского формата был открыт 1 февраля 2021 года в столичном Blockbuster Mall. В течение первых месяцев он принял более 397 тыс. посетителей.

"Хочу подчеркнуть, что украинский рынок - очень важен для IKEA. Мы стремимся расширять на нем свою деятельность, предлагая широкий ассортимент функциональных продуктов с привлекательным дизайном и ценами для как можно большего количества украинцев", - цитирует пресс-служба руководителя IKEA в Украине Флориана Мелло.

По сообщению пресс-службы, сейчас IKEA в Украине предлагает около 5 тыс. доступных товаров и решений для дома во всех категориях и стилях своего ассортимента.

Самыми популярными товарами в онлайн-магазине стали коробки для хранения PARKLA, вешалки SPRUTTIG и герметичные пакеты ISTAD. В то же время в физическом магазине ИКЕА чаще всего покупали вешалки SPRUTTIG, тарелки OFTAST (белые, 25 см) и бамбуковые подставки для мобильного телефона/планшета BERGENES.

В мае 2020 года состоялся официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и Metro Cash & Carry. В декабре-2020 открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.

Юридическим сопровождением открытия физического магазина IKEA в столице занимался киевский офис компании Baker McKenzie.

Теги: #заказы #ikea
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