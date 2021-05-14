Экономика

12:31 14.05.2021

Минобороны поддерживает передачу усадьбы Сикорского в коммунальную собственность Киева

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Минобороны поддерживает передачу усадьбы Сикорского в коммунальную собственность Киева

Министерство обороны Украины готово передать усадьбу авиаконструктора Игоря Сикорского в Киеве (ул. Ярославов Вал, 15-б) в коммунальную собственность столицы после снятия ареста со здания.

Как сообщила пресс-служба министерства, здание дома Сикорского арестовано вместе с другим имуществом ГП "Отель "Козацкий" по решению Печерского районного суда от 4 января 2018 года в рамках дела №757/795/18-к.

Минобороны вместе с госконцерном "Войскторгсервис", участником которого выступает отель "Козацкий", неоднократно обращались в суды разных инстанций для снятия ареста, однако ходатайства не были удовлетворены, отмечается в сообщении.

Кроме того, министерство направило письмо в Офис генерального прокурора о поддержке позиции по вопросу отмены решения суда в части ареста дома Сикорского.

Министерство подчеркивает, что передачу здания и его реставрацию невозможно осуществить до снятия ареста и разработки законодательных норм по реставрации памятников архитектуры. Между тем состояние памятки аварийное – она сохранилась лишь на 31%.

"В 2017 году был заказан предварительный этап проекта реставрации с оценкой технического состояния и категории сложности. По оценкам специалистов, стоимость разработки проекта первоочередных противоаварийных работ составляет около 150 тыс. грн. Проведение таких работ может стоить от 5 млн грн до 10 млн грн", – сообщило Минобороны.

Как сообщалось, ранее Минобороны передало усадьбу Сикорского в аренду на 49 лет благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации им.Сикорского", однако в 2013 году договор был расторгнут после судебного разбирательства.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что власти столицы добиваются передачи усадьбы Сикорского на баланс города для проведения реставрации и создания там музея. О намерении содействовать восстановлению усадьбы сообщила также группа DCH.

Теги: #недвижимость #минобороны #усадьба_сикорского
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