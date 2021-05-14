ЕБРР и МФК начали отбор консультантов для разработки ТЭО концессий в морпорту "Черноморск"

Международная финансовая корпорация (МФК) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начали процедуру отбора юридического советника для работы над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) и конкурсной документацией по обоим проектам концессии в морском порту "Черноморск".

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры Украины в пятницу, речь идет о концессии первого и контейнерного терминалов, а также железнодорожно-паромного комплекса.

"Наши партнеры также в ближайшее время проведут отбор технического консультанта для обеспечения профессионального сопровождения этих концессионных проектов", - цитируется в сообщении министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее ЕБРР и МФК выразили готовность оказать помощь в подготовке ТЭО и конкурсной документации по проектам концессии в "Черноморске", что позволит Украине сэкономить государственные средства и реализовать указанные проекты в кратчайшие сроки.

Проекты концессии первого и контейнерного терминалов, а также паромного комплекса ГП "МТП "Черноморск" входят в перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденный правительством.

Мининфраструктуры предварительно планирует объявить конкурсы по проектам концессии в МТП "Черноморск" до конца текущего года.