Экономика

19:07 13.05.2021

Отмена нулевой ставки акциза для ВЭС и СЭС спровоцирует арбитражи инвесторов против Украины – мнение

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Отмена нулевой ставки акциза для ВЭС и СЭС спровоцирует арбитражи инвесторов против Украины – мнение

Лишение производителей электроэнергии из энергии солнца и ветра нулевой ставки на уплату акцизного налога спровоцируют инвесторов в такие объекты ВИЭ-генерации инициировать новые арбитражные процессы против Украины, считает управляющий партнер консалтинговой компании IMEPOWER, работающей в том числе на рынке "зеленой" энергетики, Юрий Кубрушко.

"Инициативы правительства по устранению льгот для СЭС и ВЭС по уплате акцизного налога на "зеленую" электроэнергию усугубляют кризис в отрасли ВИЭ и провоцируют инвесторов начинать арбитражные процессы против Украины, покольку они еще больше теряют надежду на выполнение государством своих обещаний и соблюдение действующего законодательства", – сказал он в комментарии интернет-порталу "Энергореформа", подчеркнув, что Modus Energy Internationalуже начала полноценный арбитраж против государства из-за снижения "зеленых" тарифов.

По его словам, проект изменений в налоговый кодекс, одобренный в среду правительством, согласно которому предлагается исключить э/э ВЭС и СЭС из группы подакцизных товаров, не подлежащих уплате этого налога, а соответственно установить для них ставку в размере 3,2%, фактически означают дальнейшее снижение зеленых тарифов и рестроспективное изменение законодательства.

Он отметил, что тем самым государство нарушает гарантии инвесторам в ВИЭ о недопущении ухудшения условий их работы.

"Когда в прошлом году две ВИЭ-ассоциации подписали меморандум с премьером и главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а парламент принял соответствующий закон №810, были предоставлены четкие гарантии, что дальнейшего ухудшения условий работы ВИЭ не будет", – подчеркнул Кубрушко.

Вместе с тем он обратил внимание, что почти спустя год после принятия закона уровень оплаты за электроэнергию первого квартала 2021 года составляет 93% вместо гарантированных правительством 100%, а старый долг погашен на уровне 26% (оплачено 5,9 млрд грн долга) вместо предусмотренных на конец первого квартала 55%.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым предлагается индексация отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повышение рентных платежей за добычу полезных ископаемых, поднятие эффективности акцизного налога.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ-ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце апреля стало известно, что компания Modus Energy International, входящая в состав литовской многопрофильной компании Modus Grupe, инициировала против Украины арбитраж за ретроспективное снижение "зеленых" тарифов на сумму ориентировочно EUR11,5 млн.

В июле прошлого года замминистра энергетики Юрий Бойко отмечал, что вопрос введения акцизного сбора на производимую ВИЭ электроэнергию не рассматривается ни Министерством энергетики, ни НКРЭКУ.

Теги: #электроэнергия #виэ #энергетика
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