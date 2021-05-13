Экономика

18:54 13.05.2021

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу Украины в IV кв.-2021 на 1,9 млрд грн

1 мин читать
Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу Украины в IV кв.-2021 на 1,9 млрд грн

Министерство финансов Украины за минувший месяц увеличило прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 3,34 млрд грн - до 602 млрд грн, в частности прогноз выплат в октябре-декабре увеличен на 1,9 млрд грн – до 119,9 млрл грн.

Согласно данным на сайте Минфина, прогноз выплат по госдолгу в апреле-июне вырос на 0,98 млрд грн - до 166,7 млрд грн, в июле-сентябре - на 0,5 млрд грн, до 169,6 млрд грн.

Пиковым месяцем для выплат остается сентябрь, причем за месяц прогноз сентябрьских выплат министерство увеличило на 0,56 млрд грн – до 104,2 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Прогноз выплат по госдолгу в 2022 году вырос почти на 12 млрд грн - до 350,9 млрд грн, указало ведомство.

Минфин также за месяц повысил прогноз выплат по внутреннему долгу во втором квартале - на 1,51 млрд грн, до 147,2 млрд грн, в третьем - на 0,6 млрд грн, до 80,4 млрд грн, в четвертом – на 0,48 млрд грн, до 104 млрд грн.

В целом выплаты по внутреннему госдолгу в этом году должны составить 441,1 млрд грн, по внешнему – 161,3 млрд грн, свидетельствует майский прогноз.

Теги: #госдолг #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 05.05.2021
Бюджетная декларация будет содержать только общую цифру капрасходов бюджета - замминистра финансов

Бюджетная декларация будет содержать только общую цифру капрасходов бюджета - замминистра финансов

18:58 29.04.2021
Госдолг Украины в марте сократился на 38,7 млрд грн, или на $1,2 млрд - Минфин

Госдолг Украины в марте сократился на 38,7 млрд грн, или на $1,2 млрд - Минфин

16:17 27.04.2021
Более половины кредитов "Доступной ипотеки" приходится на вторичный рынок - Минфин

Более половины кредитов "Доступной ипотеки" приходится на вторичный рынок - Минфин

23:03 26.04.2021
Украина объявила о размещении 8-летних евробондов на $1,25 млрд под 6,875%

Украина объявила о размещении 8-летних евробондов на $1,25 млрд под 6,875%

19:18 26.04.2021
Украина размещает 8-летние евробонды на $1,25 млрд под 6,875% при спросе более $3,3 млрд

Украина размещает 8-летние евробонды на $1,25 млрд под 6,875% при спросе более $3,3 млрд

19:06 23.04.2021
Нацбанк ожидает снижения госдолга Украины в 2021г до 55,8% ВВП

Нацбанк ожидает снижения госдолга Украины в 2021г до 55,8% ВВП

15:44 22.04.2021
Минфин предлагает освободить от уплаты НДС только первичную продажу доступного жилья с госфинансированием

Минфин предлагает освободить от уплаты НДС только первичную продажу доступного жилья с госфинансированием

12:16 22.04.2021
Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду

Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду

19:06 19.04.2021
Степанов: у меня нет личного конфликта с министром финансов

Степанов: у меня нет личного конфликта с министром финансов

15:28 19.04.2021
Минфин Украины рассчитывает получить транш МВФ в сентябре - министр

Минфин Украины рассчитывает получить транш МВФ в сентябре - министр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Интерпайп" объявил об успешном размещении еврооблигаций на $300 млн

Минэнерго заявляет о полном погашении долгов по зарплате за 2021г перед шахтерами

Киевский метрополитен и "Киевпастранс" просят город повысить тариф на проезд в общественном транспорте во избежание транспортного коллапса

Франция выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в достаточном количестве - министр экономики

Украина и Франция подпишут четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Отмена нулевой ставки акциза для ВЭС и СЭС спровоцирует арбитражи инвесторов против Украины – мнение

Производство Nissan в 2021г может упасть на 500 тыс. автомобилей из-за дефицита полупроводников

Киев привлечет EUR30 млн кредита от ЕИБ для модернизации уличного освещения

"Интерпайп" объявил об успешном размещении еврооблигаций на $300 млн

Доля e-commerce составляет 30% продаж Decathlon Ukraine

Правительство Франции выделит по EUR70 млн на модернизацию водоснабжения в Киеве и Луганской области

Франция профинансирует 85% суммы контракта на EUR300 млн на поставку ГСЧС пожарных автоподъемников

Более половины экспертов допускают возможность рецессии в Украине – опрос Фонда "Деминициативы"

Аэропорт "Киев" может в 2023г закрыться на 8-9 мес. на реконструкцию

"Укравтодор" планирует за 2 года восстановить всю трассу от Смелы до Киевской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА