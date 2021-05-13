Экономика

17:50 13.05.2021

"Интерпайп" объявил об успешном размещении еврооблигаций на $300 млн

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"Интерпайп" объявил об успешном размещении еврооблигаций на $300 млн

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" объявила об успешном завершении размещения новых еврооблигаций на сумму $300 млн со сроком погашения в 2026 году.

Согласно пресс-релизу компании в четверг, листинг этих евробондов осуществляется на Люксембургской фондовой бирже, начиная с 13 мая 2021 года.

Ставка купона по еврооблигациям составила 8,375% годовых. Заявки поступили от около 50 инвесторов, включая международное финансовое учреждение. База инвесторов нового выпуска состоит преимущественно из компаний по управлению активами, на которых приходится 53% от общего количества заявок на размещение.

При этом уточняется, что инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы приобрели большую часть нового выпуска еврооблигаций с долями 43%, 26% и 26%, соответственно. Доля инвесторов из Азии и региона БВиСА составляет 5%.

Банки-организаторами размещения (Joint Bookrunners) выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

Генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе отметил, что новый выпуск еврооблигаций – знаковое событие для компании, открывающее новую страницу в ее истории.

"За последние годы мы провели впечатляющую трансформацию бизнеса и достигли финансовой стабильности. И теперь "Интерпайп" успешно вернулся на публичные рынки заемного капитала, добившись долгосрочной устойчивой структуры капитала, которая открывает широкие возможности для дальнейшего развития и роста бизнеса. В то же время мы продолжим следовать строгой и взвешенной финансовой политике, которую проводил "Интерпайп" на протяжении последних лет", - констатировал гендиректор.

Как сообщалось, рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 5-летним гарантированным еврооблигациям Interpipe Holdings plc на $300 млн, выпущенным под ставку 8,375% годовых, окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг "B" с рейтингом возвратности активов "RR4".

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

"Интерпайп" в 2020 году получила $273 млн EBITDA, что на 6% превышает показатель предыдущего года. Выручка снизилась на 23% - до $865 млн, капитальные инвестиции - на 26%, до $44 млн.

Теги: #еврооблигации #интерпайп
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