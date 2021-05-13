Экономика

16:04 13.05.2021

Более половины экспертов допускают возможность рецессии в Украине – опрос Фонда "Деминициативы"

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Более половины экспертов допускают возможность рецессии в Украине – опрос Фонда "Деминициативы"

Возможность экономического падения (рецессии) в Украине допускают более половины экспертов, о чем свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"51% экспертов считают, что возможно экономическое падение", - сказал аналитик Фонда Петр Бурковский на онлайн-презентации экспертного опроса "Политический квартал: І четверть 2021 года" в четверг.

По его словам, в исследовании, проведенном в апреле-мае, приняли участие 52 эксперта, в том числе экономисты, политологи, журналисты.

Менее половины (46%) опрошенных считают вероятным восстановление сотрудничества с МВФ.

В распад парламентского монобольшинства верят 38% экспертов, в отставку правительства Дениса Шмыгаля - 36%.

Введение новых санкций против пророссийских политиков и их медиаресурсов в Украине допускают 36% экспертов, а полномасштабную военную агрессию РФ против Украины - 35%.

Возможность формирования нового парламентского большинства допускают 32% экспертов, введение чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса - 28%. Всего 26% опрошенных считают возможным доступность вакцинации от COVID-19 для всех желающих, а 24% - массовые протесты против введения жестких карантинных ограничений в регионах.

Теги: #деминициативы #рецессия
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