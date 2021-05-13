Аэропорт "Киев" может в 2023г закрыться на 8-9 мес. на реконструкцию

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) планирует в случае наличия надлежащего финансирования в 2023 году реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее удлинением на 460-500 м – до 2770 м, что потребует закрытие аэропорта для пассажиров на время работ в течение восьми-девяти месяцев, сообщил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

На пресс-конференции в четверг он уточнил, что в настоящее время аэропорт вновь объявит тендер по отбору компании для разработки соответствующего проекта реконструкции.

По его словам, объявленный коммунальным предприятием, которому принадлежит аэродром, первый тендер был назначен на ноябрь прошлого года, второй – на май этого, но он также завершился безрезультатно, так как потенциальные участники, вероятно, сочли недостаточной предложенную оплату в 15 млн грн.

Костржевский отметил, что аэропорт "Киев" рассматривал возможность строительства второй полосы, однако все привлеченные для этого пять консалтинговых компаний заявили о невозможности реализации такого проекта из-за дефицита свободных площадей у аэропорта.

Глава совета директоров уточнил, что саму реконструкцию, главной целью которой является прием более тяжелых воздушных судов, в частности Airbus A321 и A330, планируется провести в два этапа. На первом – в 2022 году – намечено реконструировать рулежные дорожки и другие поверхности аэродрома без остановки его работы.

Говоря о новой полосе, Костржевский отметил, что фактически речь идет о строительстве новой полностью бетонной полосы прочностью PCN 72, так как нынешняя асфальтобетонная не соответствует необходимым требованиям.

Он затруднился в отсутствие проекта назвать стоимость этих работ, предварительно оценив их в пределах 2,5-5 млрд грн. По словам главы совета директоров, эти средства планируется привлечь из столичного или государственного бюджета, возможно, использовать смешанное финансирование.

Предполагается также, что один из двух курсов полосы получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO, обеспечивающий посадку при видимости от 350 м, тогда как нынешняя ILS категории I ICAO позволяет садиться при видимости от 800 м.

Международный аэропорт "Киев" расположен в 7 км от центра столицы. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине. В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа Boeing-737, Airbus A-320. Однако даже в случае A-320 существуют ограничения по загрузке при выполнении дальних рейсов.

По итогам прошедшего в 2010 году инвестиционного тендера аэропортом управляет компания "Мастер-Авиа", которая заключила договор аренды имущества аэропорта на 49 лет. По данным компании, за это время она инвестировала более $50 млн в создание новой инфраструктуры аэропорта и до сих пор направляет все имеющиеся ресурсы на погашение кредита. Бенефициарами ООО, согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, являются Василий Хмельницкий и Костржевский.

"Мастер-Авиа" указывала, что владеет терминалами и перроном, а на балансе коммунального предприятия МА "Киев" (Жуляны) находятся аэродром и взлетная полоса.