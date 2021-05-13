"Нафтогаз" подал ОВОС на бурение трех поисковых скважин на Юзовском участке

ООО "Надра Юзовская", 100% "дочка" НАК "Нафтогаз Украины", заявило о намерении начать сооружение трех разведочных скважин Славянской площади Юзовского участка с целью поиска залежей нефти и газа.

Согласно сообщению компании на сайте Единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС), бурение скважин планируется в административных границах Святогорской территориальной общины Краматорского района Донецкой области.

Глубина скважины №100 должна составить 3100 м (по вертикали) и 4900 м (по стволу), №101 – 4300 м и 6150 м, №102 – 1500 м и 2627 м соответственно.

Подключение каждой скважины на расстояние до 30 км планируется к установке подготовки углеводородного сырья Святогорского газоконденсатного месторождения. Подключение скважины включает обвязку ее устья и прокладку газопровода-шлейфа. Ожидаемые объемы добычи природного газа составляют 50-200 тыс. куб. м/сутки.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 16 декабря 2020 года согласовал покупку НАК "Нафтогаз Украины" 100% в ООО "Надра Юзовская" у НАК "Надра Украины" и ее "дочки" - "Укрнаукагеоцентр".

В январе 2021 года "Нафтогаз Украины" закрыл сделку по приобретению 100% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", которое владеет специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года. Согласно годовому отчету НАК, стоимость покупки составила 432 млн грн

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.