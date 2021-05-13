Экономика

13:39 13.05.2021

"Укравтодор" планирует за 2 года восстановить всю трассу от Смелы до Киевской области

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"Укравтодор" планирует за 2 года восстановить всю трассу от Смелы до Киевской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в рамках президентской программы "Большая стройка" восстановить дорогу Н-01 в Черкасской области от города Смела до границы с Киевской областью по всей протяженности за два года.

"В 2021 году будет отремонтировано 43 км дороги Н-01 в Черкасской области и завершится реконструкция путепровода через железную дорогу в Городище. Всего за два года реализации программы президента Украины "Большая строийка" в области на автодороге государственного значения Киев-Знаменка будет восстановлено более 75 км дорожного покрытия от Смелы до границы с Киевской областью", - отмечается в сообщении "Укравтодора" в четверг.

Недавно начались дорожные работы на 10-километровом участке от села Сытники к черте с Киевской областью (км 123+687 - км 133+687). Там фрезеруют старое изношенное асфальтобетонное покрытие и устраивают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

На время проведения текущего среднего ремонта на участке автодороги движение автомобилей затруднено и происходит в реверсном режиме.

Теги: #большое_строительство #укравтодор
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