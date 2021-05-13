Экономика

11:33 13.05.2021

На дороге к курортной Кирилловке начался ремонт по программе "Большое Строительство"

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На дороге к курортной Кирилловке начался ремонт по программе "Большое Строительство"

В Запорожской области на дороге Якимовка-Кирилловка, которая ведет к популярному туристическому поселку Кирилловка, начался ремонт в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

Как сообщает и.о. начальника службы автомобильных дорог в Запорожской области Олег Галич, все работы на дороге должны быть завершены до начала курортного сезона.

"По этой дороге на популярный запорожский курорт ежегодно едут десятки тысяч отдыхающих", - отмечается в сообщении.

По информации От Якимовки до трассы М-18 дорожники уже кладут асфальт, а на участке до Кирилловки продолжается снятие старого дорожного покрытия.

Ремонт этой дороги обойдется в 682 млн грн. Средства на строительство выделены из государственного бюджета.

Теги: #большое_строительство #запорожская_область
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