Экономика

10:10 13.05.2021

"Укрпошта" построит в Киеве сортировочный хаб за $50 млн

1 мин читать
"Укрпошта" построит в Киеве сортировочный хаб за $50 млн

АО "Укрпошта" объявила тендер на строительство нового сортировочного хаба в Киеве с ориентировочной стоимостью в $50 млн.

"Объявили тендер на постройку первого за 42 года автоматизированного сортировочного центра "Укрпошты" в Киевской области. После этого всего два шага: закладка фундамента и начало операций. Договор стройки – под ключ до $50 млн, с гарантией и эксплуатацией. Вариантов два: инвестдоговор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны "Укрпошты". Ну, вдруг нам центр так понравится, что мы захотим его купить. ProZorro могли не использовать, но взяли как инструмент для снижения градуса "зрады" в стране", - написал на своей странице в Facebook вечером в среду гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Согласно тендерной документации, все проектные и строительные работы по проекту строительства нового складского комплекса HUB_KyivEast, включая примененные материалы и оборудование, должны быть выполнены с учетом стандартов Европейского инвестиционного банка в той части, что является гармонизированной с нормативными документами Украины в сфере строительства.

Срок эксплуатации несущих конструкций строения – не менее 30 лет.

Как сообщалось, "Укрпошта" в 2021 году планирует реализовать проект модернизации логистической сети, предусматривающий строительство восьми современных сортировочных распределительных хабов и 62 депо в регионах Украины.

Теги: #недвижимость #смелянский #тендер #укрпошта #хаб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:14 12.05.2021
"Интергал-Буд" возглавил рейтинг застройщиков элитного жилья в Киеве, далее Perfect Group и Taryan Group – исследование

"Интергал-Буд" возглавил рейтинг застройщиков элитного жилья в Киеве, далее Perfect Group и Taryan Group – исследование

09:00 12.05.2021
ЖК "Новая Англия" во второй раз победил во Всеукраинской премии "Бренд Года", став лидером в номинации "Безупречная репутация"

ЖК "Новая Англия" во второй раз победил во Всеукраинской премии "Бренд Года", став лидером в номинации "Безупречная репутация"

12:38 11.05.2021
Количество сделок на вторичном рынке жилья Киева за 4 мес. возросло на 10-12% – АСНУ

Количество сделок на вторичном рынке жилья Киева за 4 мес. возросло на 10-12% – АСНУ

12:10 11.05.2021
Спрос на пригородное жилье на вторичном рынке вырос на 10-12% почти во всех регионах Украины – АСНУ

Спрос на пригородное жилье на вторичном рынке вырос на 10-12% почти во всех регионах Украины – АСНУ

17:24 06.05.2021
Объем ипотечного кредитования в I кв. удвоился – опрос НБУ

Объем ипотечного кредитования в I кв. удвоился – опрос НБУ

11:45 06.05.2021
"Укрпошта" в 3 раза увеличила лимит выдачи наличных

"Укрпошта" в 3 раза увеличила лимит выдачи наличных

11:08 06.05.2021
Активность на рынке недвижимости Украины в I кв. выросла на 6,7% - эксперт

Активность на рынке недвижимости Украины в I кв. выросла на 6,7% - эксперт

15:23 05.05.2021
"Укрпошта" в I кв.-2021 увеличила объемы доставки внутренних посылок в корпоративном сегменте на 47%

"Укрпошта" в I кв.-2021 увеличила объемы доставки внутренних посылок в корпоративном сегменте на 47%

11:26 05.05.2021
Отток строительных кадров за границу может остановить упорядочение и контроль официального трудоустройства - эксперт

Отток строительных кадров за границу может остановить упорядочение и контроль официального трудоустройства - эксперт

11:16 05.05.2021
Низкий уровень стартовой квалификации является самой острой проблемой на рынке труда в стройотрасли - эксперт

Низкий уровень стартовой квалификации является самой острой проблемой на рынке труда в стройотрасли - эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Франция выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в достаточном количестве - министр экономики

Украина и Франция подпишут четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд

Кабмин утвердил решение о создании Бюро экономбезопасности

ФК "Финтакт" приобрела за 269 млн грн пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Франция выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в достаточном количестве - министр экономики

Компания Alstom готова повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35% - министр экономики Франции

Украина и Франция подпишут четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд

Темп прироста выпуска автотранспорта в Украине за 4 мес. ускорился до 96% за счет двукратного роста выпуска легковых авто

Продажи автомобилей в Китае в апреле выросли на 8,6%, с начала года - в 1,5 раза

PGNiG планирует купить свыше 50% в принадлежащей группе "ЭРУ" "Карпатыгазвыдобування"

Спецэкспортеры "Укроборонпрома" за 4 мес.-2021 увеличили объем контрактов почти в 2,5 раза

Госавиаслужба по заявлению SkyUp аннулировала права авиакомпании на 33 маршрута

Украина намерена создать Центр сертификации продукции из спецсталей и сплавов – вице-премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА