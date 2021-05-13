"Укрпошта" построит в Киеве сортировочный хаб за $50 млн

АО "Укрпошта" объявила тендер на строительство нового сортировочного хаба в Киеве с ориентировочной стоимостью в $50 млн.

"Объявили тендер на постройку первого за 42 года автоматизированного сортировочного центра "Укрпошты" в Киевской области. После этого всего два шага: закладка фундамента и начало операций. Договор стройки – под ключ до $50 млн, с гарантией и эксплуатацией. Вариантов два: инвестдоговор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны "Укрпошты". Ну, вдруг нам центр так понравится, что мы захотим его купить. ProZorro могли не использовать, но взяли как инструмент для снижения градуса "зрады" в стране", - написал на своей странице в Facebook вечером в среду гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Согласно тендерной документации, все проектные и строительные работы по проекту строительства нового складского комплекса HUB_KyivEast, включая примененные материалы и оборудование, должны быть выполнены с учетом стандартов Европейского инвестиционного банка в той части, что является гармонизированной с нормативными документами Украины в сфере строительства.

Срок эксплуатации несущих конструкций строения – не менее 30 лет.

Как сообщалось, "Укрпошта" в 2021 году планирует реализовать проект модернизации логистической сети, предусматривающий строительство восьми современных сортировочных распределительных хабов и 62 депо в регионах Украины.