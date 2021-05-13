Экономика

09:25 13.05.2021

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

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Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения.

"Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", - написал глава Tesla Илон Маск в Twitter.

Пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии, компания также не будет продавать свои биткойны.

Теги: #tesla #биткойны #маск
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