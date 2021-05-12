Украина и Франция подпишут четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд

В ходе визита министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра в Киев в четверг будут подписаны четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд.

"Действительно, во время моего визита Франция подпишет с Украиной четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму 1,3 миллиарда евро. Это очень значительно! И хочу подчеркнуть один ключевой момент: эти проекты будут способствовать улучшению условий жизни украинцев. Речь идет о питьевой воде, мобильности, безопасности и гражданской защите", - сказал Ле Мэр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что счастлив приехать в Киев, встретиться с украинскими властями и иметь возможность укрепить экономические связи между двумя странами.

"Францию и Украину объединяет много общего: мы обе индустриальные страны, мы - страны с важной частью сельского хозяйства, мы - европейские страны, полностью настроенные укрепить место Европы на международной арене", - указал министр.

Ле Мэр также сообщил, что в 2020 году общий объем торговли между Францией и Украиной достиг 1,6 миллиарда евро.

"Наши экономические отношения очень динамичны, и мы на правильном пути. Я хочу назвать вам одну единственную цифру: в 2020 году общий объем торговли между Францией и Украиной достиг 1,6 миллиарда евро - очень важная сумма, которая остается устойчивой, несмотря на кризис Covid-19. Теперь мы хотим укрепить и ускорить экономическое сотрудничество между нашими двумя странами. Это цель моего визита в Киев", - отметил он.



Полный текст интервью с Брюно Ле Мэром будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".