Экономика

19:09 12.05.2021

Продажи автомобилей в Китае в апреле выросли на 8,6%, с начала года - в 1,5 раза

1 мин читать
Продажи автомобилей в Китае в апреле выросли на 8,6%, с начала года - в 1,5 раза

Продажи автомобилей в КНР в апреле увеличились на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 2,25 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

С начала текущего года показатель взлетел на 51,8% и достиг 8,75 млн машин.

Рост продаж был зафиксирован по итогам 13-го месяца подряд.

В апреле относительно того же месяца 2019 года они выросли на 13,5%, в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на 4,5%.

В том числе реализация пассажирских автомобилей в прошлом месяце выросла на 10,8% в годовом выражении и составила 1,7 млн. Продажи в январе-апреле повысились на 53,1% - до 6,79 млн, сообщает агентство "Синьхуа".

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочили в апреле на 180% - до 206 тыс., с начала текущего года - на 249%, до 732 тыс.

Китай увеличил экспорт в январе-апреле на 88,1% - до 516 тыс. машин, в том числе пассажирских автомобилей - на 89,3%, до 396 тыс.

Теги: #автомобили #китай #экспорт #продажи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 12.05.2021
Спецэкспортеры "Укроборонпрома" за 4 мес.-2021 увеличили объем контрактов почти в 2,5 раза

Спецэкспортеры "Укроборонпрома" за 4 мес.-2021 увеличили объем контрактов почти в 2,5 раза

19:23 11.05.2021
Украина в январе-апреле нарастила импорт алюминиевых руд на 44,7%

Украина в январе-апреле нарастила импорт алюминиевых руд на 44,7%

19:07 11.05.2021
Украина в январе-апреле сократила импорт марганцевых руд почти наполовину

Украина в январе-апреле сократила импорт марганцевых руд почти наполовину

18:37 11.05.2021
Электрокары будут дешевле автомобилей с ДВС в Европе к 2027 году – исследование

Электрокары будут дешевле автомобилей с ДВС в Европе к 2027 году – исследование

07:47 11.05.2021
Население Китая с 2010 года выросло на 72 млн и превысило 1,4 млрд человек

Население Китая с 2010 года выросло на 72 млн и превысило 1,4 млрд человек

07:12 10.05.2021
Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

07:17 09.05.2021
Отработавшая ступень китайской ракеты упала в Индийский океан

Отработавшая ступень китайской ракеты упала в Индийский океан

04:57 08.05.2021
Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

Глава Еврокомиссии призвала все страны, производящие вакцины от COVID-19, расширить их экспорт

19:00 07.05.2021
Украина за 4 мес. сократила экспорт электроэнергии в 2,6 раза, импорт – в 1,8 раза

Украина за 4 мес. сократила экспорт электроэнергии в 2,6 раза, импорт – в 1,8 раза

11:58 07.05.2021
Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 39,24 млн тонн зерновых

Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 39,24 млн тонн зерновых

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Франция подпишут четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд

Кабмин утвердил решение о создании Бюро экономбезопасности

ФК "Финтакт" приобрела за 269 млн грн пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Франция подпишут четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд

PGNiG планирует купить свыше 50% в принадлежащей группе "ЭРУ" "Карпатыгазвыдобування"

Госавиаслужба по заявлению SkyUp аннулировала права авиакомпании на 33 маршрута

Украина намерена создать Центр сертификации продукции из спецсталей и сплавов – вице-премьер

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в марте-2021 сократилась на 3,5% – Госстат

Минэкономики предлагает установить предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива на период карантина

Уровень подделки банкнот гривни по результатам 2020 г. незначительно вырос до соотношения 5,5 подделок на 1 млн банкнот – НБУ

Правительство будет убирать дискриминацию при тендерных закупках транспортных средств - Шмыгаль

Послы G7 обеспокоены отсутствием между Кабмином и НС "Нафтогаза" решения, позволяющего действующему совету использовать свои обязанности независимо

Кабмин переподчинил себе Калушскую ТЭЦ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА