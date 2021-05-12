PGNiG планирует купить свыше 50% в принадлежащей группе "ЭРУ" "Карпатыгазвыдобування"

Польская компания PGNiG SA планирует приобрести свыше 50% в ООО "Карпатыгазвыдобування", принадлежащей украинской группе компаний "Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ").

Соответствующая концентрация будет рассмотрена на заседании Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) 13 мая.

"Карпатыгазвыдобування" (ранее – "Карпатская индустриальная группа 2014") владеет специальным разрешением на Библивскую нефтегазовую площадь (Львовская обл.).

Как сообщалось, в декабре 2019 года PGNiG SA и украинская группа компаний "ЭРУ" подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области. Соглашение предусматривает бурение на начальном этапе разведочной скважины глубиной до 2,5 тыс. м, проведение мероприятий по проектированию месторасположения других скважин.

Начало разведки газа в Украине PGNIG заявила на первую половину 2021 года.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.

PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

Источник: https://amcu.gov.ua/news/proyekt-poryadku-dennogo-zasidannya-komitetu-13052021

http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/6959/reports/U8sdqSu3iP.pdf