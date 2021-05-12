Экономика

19:07 12.05.2021

Спецэкспортеры "Укроборонпрома" за 4 мес.-2021 увеличили объем контрактов почти в 2,5 раза

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Спецэкспортеры "Укроборонпрома" за 4 мес.-2021 увеличили объем контрактов почти в 2,5 раза

Объем заключенных контрактов спецэкспортерами госконцерна "Укроборонпром" в январе-апреле 2021 года составил $280,5 млн, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил гендиректор госконцерна Юрий Гусев.

"По итогам четырех месяцев рост производства (на предприятиях "Укроборонпрома" – ИФ) – на 21%. В два с половиной раза больше контрактов подписано на внешних рынках", – сказал он на форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

Гусев также отметил, что в минувшем году чистая прибыль "Укроборонпрома" возросла более чем вдвое – с 1,2 млрд грн до 2,5 млрд грн.

Чистый доход госконцерна в минувшем году увеличился на 4,8% – до до 37,4 млрд грн, операционная прибыль – в 3,5 раза, до 4,9 млрд грн.

Среди ключевых задач на 2021 год гендиректор "Укроборонпрома" назвал корпоратизацию и преобразование госконцерна в новые холдинги и субхолдинги, выразив надежду, что этот процесс начнется на практике уже этим летом после принятия в мае-июне во втором чтении законопроекта №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

Теги: #укроборонпром #экспорт
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