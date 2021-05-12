Экономика

18:24 12.05.2021

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в марте-2021 сократилась на 3,5% – Госстат

1 мин читать
Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в марте-2021 сократилась на 3,5% – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2021 года сократилась на 3,5% к февралю и составила 71,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в марте украинцы уплатили за жилкомуслуги 26,9 млрд грн, что составило 117,7% начисленной за тот месяц суммы.

Задолженность за поставленную электроэнергию в марте составила 7,8 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Ивано-Франковской (164,7% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Полтавской (152,9%) и Закарпатской (152,7%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Херсонской, Донецкой, Луганской, Одесской, Кировоградской областях и в Киеве (91-100% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 12,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуг на общую сумму 102 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 61,1 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теги: #жилкомуслуги #долги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 12.05.2021
Долги по зарплате шахтеров за 2021 год выплатят в ближайшие дни – Минэнерго Украины

Долги по зарплате шахтеров за 2021 год выплатят в ближайшие дни – Минэнерго Украины

14:55 19.03.2021
Рада приняла законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте

Рада приняла законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте

18:08 12.03.2021
Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в январе-2021 возросла на 8,6% – Госстат

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в январе-2021 возросла на 8,6% – Госстат

19:10 10.03.2021
В Украине следует создать единую цифровую систему для потребителей жилкомуслуг

В Украине следует создать единую цифровую систему для потребителей жилкомуслуг

12:24 10.03.2021
Долги киевлян за тепло и горячую воду выросли до 4,4 млрд грн, системные должники – владельцы квартир от 200 кв.м – директор "Энергосбыта"

Долги киевлян за тепло и горячую воду выросли до 4,4 млрд грн, системные должники – владельцы квартир от 200 кв.м – директор "Энергосбыта"

15:00 03.02.2021
Кабмин продлил проект по формированию навыков дистанционной оплаты коммунальных услуг пенсионерами

Кабмин продлил проект по формированию навыков дистанционной оплаты коммунальных услуг пенсионерами

19:28 22.01.2021
Долги операторов ГРС перед ОГТСУ в декабре выросли на 28,4%

Долги операторов ГРС перед ОГТСУ в декабре выросли на 28,4%

18:59 22.01.2021
Долги операторов ГРС перед ОГТСУ в декабре выросли на 28,4%

Долги операторов ГРС перед ОГТСУ в декабре выросли на 28,4%

12:28 13.01.2021
Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

17:37 30.12.2020
Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в ноябре увеличилась на 18,6% – Госстат

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в ноябре увеличилась на 18,6% – Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Франция подпишут четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд

Кабмин утвердил решение о создании Бюро экономбезопасности

ФК "Финтакт" приобрела за 269 млн грн пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Франция подпишут четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд

Продажи автомобилей в Китае в апреле выросли на 8,6%, с начала года - в 1,5 раза

PGNiG планирует купить свыше 50% в принадлежащей группе "ЭРУ" "Карпатыгазвыдобування"

Спецэкспортеры "Укроборонпрома" за 4 мес.-2021 увеличили объем контрактов почти в 2,5 раза

Госавиаслужба по заявлению SkyUp аннулировала права авиакомпании на 33 маршрута

Украина намерена создать Центр сертификации продукции из спецсталей и сплавов – вице-премьер

Минэкономики предлагает установить предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива на период карантина

Уровень подделки банкнот гривни по результатам 2020 г. незначительно вырос до соотношения 5,5 подделок на 1 млн банкнот – НБУ

Правительство будет убирать дискриминацию при тендерных закупках транспортных средств - Шмыгаль

Послы G7 обеспокоены отсутствием между Кабмином и НС "Нафтогаза" решения, позволяющего действующему совету использовать свои обязанности независимо

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА