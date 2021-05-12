Экономика

16:55 12.05.2021

Правительство будет убирать дискриминацию при тендерных закупках транспортных средств - Шмыгаль

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Правительство будет убирать дискриминацию при тендерных закупках транспортных средств - Шмыгаль

Кабинет министров Украины в рамках защиты украинских производителей транспортных средств от нечестной конкуренции намерен заняться ситуацией с включением в тендерную документацию при проведении госзакупок дискриминационных условий, не предусмотренных законодательством или госстандартами, но отсекающих от участия некоторых украинских автопроизводителей, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Черниговский автозавод – один из примеров, когда бизнес создает производственные мощности и рабочие места, и задача государства первое: помочь с выходом на экспортные рынки, и мы об этом говорили (в ходе рабочего визита на завод – ИФ). Второе - защитить украинского производителя от нечестной конкуренции, когда в тендерной документации, в том числе и по международным контрактам, используются не указанные в законодательстве или в госстандартах нормы, мелочи, например, 7-10 мм разницы в ширине или длине – и это становится основанием для невозможности участия в тендерах. Эти дискриминационные вещи, которые мы обговаривали – их также будем убирать", - сообщил премьер в ходе брифинга по итогам рабочей поездки в Черниговскую область в среду.

По его словам, уже есть договоренность с министром экономики о том, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подключится к решению проблемы, также присоединится Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), будет организована встреча руководства завода с АМКУ.

"Особенно к городским головам обращусь, потому что очень много примеров и руководство ЧАЗ их озвучивало, когда закупаются автобусы, троллейбусы, трамваи не украинского производства. Очень высокая конкуренция, а тут еще и используются какие-то детали в техдокументации в тендерах – это нечестно по отношению к украинскому бизнесу", - резюмировал премьер.

Он напомнил, что ЧАЗ - один из примеров украинского машиностроения, когда завод, построенный фактически с нуля за счет вложенной в начале 2000-х годов инвестиции, сегодня выпускает автобусы (в том числе школьные), троллейбусы, трамваи. Завод сегодня производит около 250 машин в год с локализацией 55%, на нем работает 407 человек.

Как сообщалось, корпорация "Эталон" (в состав которой входит ЧАЗ) недавно обнародовала факты о том, что в тендерах вновь возникают ситуации, когда техусловия фактически прописываются заказчиками торгов под одного производителя, в частности, устанавливаются дискриминационные условия по техпараметрам техники.

Теги: #транспорт #тс #дискриминация #закупки
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