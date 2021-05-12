Экономика

16:19 12.05.2021

Кабмин переподчинил себе Калушскую ТЭЦ

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Кабмин переподчинил себе Калушскую ТЭЦ

Правительство Украины на заседании в среду утвердило новый устав госпредприятия "Калушская теплоэлектроцентраль-Нова", в соответствии с которым функции по управлению целостным имущественным комплексом ТЭЦ осуществляет Кабмин.

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением №50-р от 20 января 2021 года Кабинет министров взял на себя функции по управлению корпоративными правами в ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и госпредприятиях "НАЭК "Энергоатом", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ".

До этого "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" находились в управлении Минэнерго.

Кроме того, ГПВД "Укринтерэнерго" передано из сферы управления Минэнерго к Минэкономики.

В свою очередь, согласно распоряжению, полномочия по управлению корпоративными правами в ЧАО "НЭК "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") и ГП "Оператор рынка" ("ОР") передаются Минэнерго.

Теги: #тэц #калуш #кабмин
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