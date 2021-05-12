Ощадбанк выдал 250 млн грн кредитов по партнерским программам в 2021 году

Государственный Ощадбанк (Киев) с начала 2021 года выдал 200 кредитов бизнес-клиентам банка по партнерским программам общей суммой 250 млн грн, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщила пресс-служба банка в среду.

Согласно сообщению, кредитный портфель банка по партнерским программам достиг 670 млн грн.

Указывается, что с начала 2021 года количество компаний в партнерской сети Ощадбанка выросло на 17%, или на 34 партнера – до 230 компаний.

По информации банка, больше всего такими программами воспользовались сельскохозяйственные предприятия из Винницкой, Черновицкой, Сумской, Донецкой, Луганской и Тернопольской областей.

В банке отметили, что благодаря партнерским программам клиенты Ощадбанка могут приобрести в кредит средства защиты растений, удобрения, семена сельскохозяйственных культур, отечественную и иностранную технику и оборудование от компаний John Deere, KUHN и New Holland.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал в рейтинге второе место (279,702 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.