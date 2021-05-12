"Интергал-Буд" возглавил рейтинг застройщиков элитного жилья в Киеве, далее Perfect Group и Taryan Group – исследование

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) возглавила рейтинг застройщиков элитного жилья в Киеве, а также вошла в тройку крупнейших застройщиков столицы, свидетельствуют данные компании M4U.

"В тройке крупнейших застройщиков Киева с показателем 10% от общего объема находится "Интергал-Буд". Среди девелоперов, которые строят жилье элитного сегмента, стройкомпания "Интергал-Буд" уверенно лидирует", – подтвердила пресс-служба зайстройщика агентству "Интерфакс-Украина", сославшись на публикацию соответствующих данных в издании "Forbes Украина".

Согласно исследованию компании M4U, обнародованном в майском выпуске журнала, объем продаваемого жилья в проекте премиум-класса Intergal City в Печерском районе столицы составляет 4,2 млрд грн.

На втором месте рейтинга – девелопер Perfect Group (2,5 млрд грн), на третьем – Taryan Group (2,2 млрд грн).

В обобщенном рейтинге застройщиков на первом месте оказался "Киевгорстрой", в портфеле которого около 15% от объема нового жилья в столице. На втором месте – "Интергал-Буд" (10%), на третьем – Perfect Group (6%).

Строительная компания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 157 домов (Киев, Киевская область и другие регионы страны). В столице реализовано 10 жилых комплексов: "Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24", "Малахит" и ЖК "Лебединый" (в партнерстве).

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2021 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Портфель коммерческой недвижимости "Интергал-Буд" на начало 2021 года включает недвижимость общей площадью больше 100 тыс. кв. м, в том числе бизнес-центры М8 и S26.